Após 4 anos, ‘Arraiá no Parque’ promete agitar São José dos Campos neste fim de semana

Evento terá entrada gratuita, danças típicas e comida tradicional de festa junina.

Começa o mês de junho e logo pensamos na festa junina. Bolinho gourmet, bolinho caipira, pastel, arroz doce, chá de amendoim, chocolate quente, uma diversidade de caldos e inúmeros doces. Esses são os ingredientes certos para uma festa típica. E é assim que o Arraiá no Parque, que retorna ao Parque da Cidade depois de quatro anos, vai abrir o fim de semana a partir desta próxima sexta-feira (2) em São José dos Campos. O evento, que terá cerca de 60 barracas, deve receber um público aproximado de 10 mil pessoas nos três dias de festa.

“É um evento para toda a família. São várias opções de gastronomia e entretenimento como a pescaria e brincadeiras típicas juninas, por exemplo”, disse Breno Lucas, organizador do evento.

Gastronomia

Entre as opções gastronômicas, destaque para polenta, cachorro-quente, fondue, diversos tipos de caldos, bolinho gourmet, bolinho caipira tradicional, além dos deliciosos doces (abóbora, canjica, arroz doce, cocada, bolo de milho, pamonha, entre outros) e também uma variedade de sucos como suco de uva flambado, canela com açúcar e muito mais.

Para quem chegar cedo, terá a opção de almoço. Búfalo no rolete, comida mineira, galinhada, lanche de pernil, lanche de linguiça, acarajé, são alguns exemplos do que o público poderá encontrar a partir de sexta-feira (2).

Entretenimento

O Arraiá no Parque vai contar com diversos atrativos, além da quadrilha aberta ao público todos os dias no período da noite para abrilhantar o evento. Haverá também a quadrilha tradicional que será apresentada ao público. As brincadeiras típicas de festa junina também farão parte, entre elas, pescaria, correio elegante, boca de palhaço e argola. As crianças terão total atenção numa festa animada e cheia de energia positiva.

“As crianças geralmente gostam de brincadeiras e tudo que é característico numa festa junina, por isso não poderiam faltar essas atrações para elas”, conta Breno Lucas.

O Arraiá no Parque acontece a partir desta sexta-feira (2) e vai até domingo (4) no Parque da Cidade em São José dos Campos.

ARRAIÁ NO PARQUE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Quando: 02, 03 e 04 de junho/2023.

Horários: Sexta e sábado das 11h às 22h e domingo das 11h às 21h.

Local: Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade) – Av. Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos.

*Entrada gratuita