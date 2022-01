AFPESP empossa sua nova diretoria

Presidente é o desembargador Artur Marques da Silva Filho

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP) realizou na última quarta-feira (12), em sua Sede Social, em São Paulo, a cerimônia de posse dos novos membros da Diretoria Executiva para o triênio 2022/2024, Conselho Fiscal, para o mesmo período, e Conselho Deliberativo, para os seis anos compreendidos de 2022 a 2027. Na oportunidade, também foi declarada a vitaliciedade dos conselheiros que alcançaram essa condição.



O novo presidente é Artur Marques da Silva Filho, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em direito pela USP, livre-docente pela Unesp e professor da PUC-Campinas. É membro da Comissão de Constituição e Justiça do Conselho Deliberativo da AFPESP. Os demais membros da Diretoria Executiva são os seguintes: 1º vice-presidente – Antonio Luiz Pires Neto, também desembargador aposentado; 2ª vice-presidente – Rosy Maria de Oliveira, assessora técnica procuradora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; diretora econômico-financeira – Lizabete Machado Ballesteros, assessora técnica de Gabinete/Chefe de Gabinete aposentada; 1º tesoureiro – Adherbal Silva Pompeo, agente fiscal de rendas aposentado; e 2ª tesoureira – Rosely Duarte Corrêa, que trabalha no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Artur Marques da Silva Filho, presidente empossado da entidade, ressaltou que a nova equipe assume com um olhar visionário, que conduzirá a associação com determinação e trabalho eficiente, de acordo com os princípios daqueles pioneiros que a formaram. “A AFPESP caminha rumo ao seu centenário. É uma honra assumir a direção da entidade e tenho plena convicção de que a equipe que assume junto a mim é formada por pessoas experientes, leais e dispostas a levar adiante os ideais da entidade.”



Os integrantes do novo Conselho Fiscal são Antonio de Jesus da Silva, Dalmar Cassapula, Glória Della Monica Trevisan, Luiz Sérgio Schiachero e William Marinho de Faria.



O Conselho Deliberativo, composto por 26 membros, tem a seguinte composição: Álvaro Rodrigues Bueno Fernandes; Ana Maria Villela Alvarez Martinez; Ana Paula Carlos Simões Guerra; Aparecida de Fátima Bosco Benevenuto; Carlos Alberto Sato; Carmen Silvia Pedroni Benatti; Claudia Cristiane da Costa Carlos; Conceição Maria de Oliveira Padilha; Ester Mirian Belo Rodrigues; Fernanda do Amaral Zaitune; Helena Niskier; Isabel Aparecida Duarte; Isabel Cristina de Oliveira Rosso; Leda Regina Machado de Lima; Luciana Corrêa; Marcelo Hideo Nakahara; Maria Auxiliadora Murad; Maria Regina Freire Martins; Matheus Falconi Fialho; Meire Eveli Tamen; Pedro lssamu Tsuruda; Rita de Cassia Silva; Rosangela Santana Shigemoto; Ruy Galvão Costa; Silvana Tognini; e Vera Lúcia Pinheiro Morgado.



Os associados que se tornaram conselheiros vitalícios são Antonio Carlos de Castro Machado, Antonio Luiz Pires Neto, Benedito Vicente da Cunha, Cassio Juvenal Faria, Luiz Reynaldo Telles e Romeu Benatti Júnior.