VW moderniza fábrica de Taubaté para produção de novo veículo

Lançamento do projeto Polo Track, previsto para 2023, conta com adequações e inovações em todas as linhas de produção da unidade

A fábrica da Volkswagen localizada em Taubaté/SP, que vem adequando sua linha de produção desde dezembro de 2021, compartilha avanços de como a unidade se prepara para iniciar a fabricação do novo projeto Polo Track. O modelo faz parte do pacote de investimento de R$ 7 bilhões definidos pela empresa até 2026 na América Latina e será o primeiro de uma família de veículos compactos do segmento de entrada. Parte deste valor já está sendo aplicado na fábrica da região do Vale do Paraíba.

Polo Track

Da Estamparia até a Montagem Final, linhas nas quais fazem parte e completam todas as etapas de produção de um carro, pessoas e robôs trabalham juntos para garantir a excelência na entrega do produto ao cliente. A fábrica de Taubaté passa por uma modernização para se adaptar à nova plataforma MQB – estratégia modular que permite mais espaço interno, motores eficientes e de alto desempenho, altos níveis de segurança, muita conectividade, mais flexibilidade, avançados recursos de tecnologia e conforto de veículos superiores – que servirá para a produção do Polo Track e também para possíveis novos modelos da marca na mesma plataforma.

Vilque Rojas, plant manager da fábrica da Volkswagen em Taubaté

“As obras de adequação na fábrica estão aceleradas e mais de 90% do projeto já foi executado. Esse resultado demonstra o comprometimento e o trabalho de toda a equipe. Todas essas modernizações trarão ganho na produtividade e qualidade do produto final entregue ao nosso cliente. Além disso, estamos promovendo um treinamento de excelência para as nossas pessoas, pois acreditamos que investir na qualificação da nossa equipe é também investir na satisfação do nosso cliente”, ressalta Vilque Rojas, plant manager da fábrica da Volkswagen em Taubaté.

Só no início deste ano, 80 novos robôs foram adquiridos na Armação, garantindo qualidade e um aumento de 33% da capacidade de produção para a plataforma MQB. A unidade traz a combinação de dois modelos de robôs de última geração, de marcas diferentes, que atuam juntos na construção do que há de mais moderno na automatização de carrocerias. Com a aquisição do equipamento de solda a laser trifocal, a fábrica de Taubaté se torna a única da VW no Brasil com capacidade de soldar peças (teto e laterais), com matéria-prima eletrolítico (EG – electrogalvanizing), por imersão a quente (HDG – hot-dip galvanizing) ou as duas juntas.

Na Montagem, a principal mudança ocorreu no Fahrwerk – onde é feita a união do conjunto motriz (motor, transmissão e suspensão) com a carroceria – processo que também é conhecido como ‘casamento’. Com a ampliação do Fahrwerk, a unidade de Taubaté está preparada para fabricar novos modelos com a plataforma MQB.

Taubaté

O maior ganho para a fábrica de Taubaté, além de toda a modernização e reestruturação física, foi capacitar e desenvolver ainda mais as pessoas. Todos os colaboradores ligados à produção da Volkswagen em Taubaté estão sendo treinados para a chegada do novo compacto, o que já ultrapassa o total de mais de 40 mil horas investidas em treinamento para as pessoas da unidade. Na Pintura, uma equipe de especialistas recebeu qualificação profissional para dominar tecnologias e assim conseguir reprogramar toda a linha de robôs, sistemas de visão e equipamentos da área para a chegada do novo produto.

Workshops e treinamentos entre todas as áreas de Manufatura garantem a sinergia e engajamento de cada uma das pessoas. Antes mesmo da produção do primeiro veículo na fábrica, o time da Montagem Final contou com o apoio da Realidade Virtual para manipular peças e montar o modelo que ainda não existia fisicamente.

Volkswagen

Com 46 anos de operação, a fábrica da Volkswagen em Taubaté é a segunda maior unidade da Volkswagen do Brasil. Além da produção do Gol e Voyage, a unidade já produziu os modelos Passat, Saveiro, Parati e up!, chegando a mais de 7,4 milhões de automóveis produzidos.