SÃO PAULO FASHION WEEK APRESENTA SUA 51ª EDIÇÃO

A próxima edição do SPFW, apresentada pelo Santander, será realizada de 23 a 27 de junho, em versão 100% digital, com partição de 43 marcas de destaque do setor de moda nacional. O SPFW N51 também conta com dez estreias: Anacê, Carol Bassi, Esfér, Igor Dadona, Neith Nyer, Rocio Canvas, Ronaldo Silvestre, Soul Básico, Victor da Justa e Weider Silveiro. Samuel Cirnansck e Wilson Ranieri retornam à programação da semana de moda nesta temporada.

A partir desta edição, o SPFW acolhe o projeto Sankofa, coletivo de estilistas negros com oito marcas, uma iniciativa da plataforma Pretos na Moda e da startup de inovação social VAMO, com apoio do INMOD (Instituto Nacional de Moda e Design). São elas: Ateliê Mão de Mãe, Az Marias, Meninos Rei, Mile Lab, Naya Violeta, Santa Resistência, Silvério e Ta Estudios.

Com intervenções interativas e live streaming dos desfiles e apresentações, esta temporada marca a abertura do SPFW+ Regeneração, um festival de Criatividade, Moda, Arte, Sustentabilidade, Inovação, Conhecimento e Tecnologia, com curadoria de Marcello Dantas e uma programação ativa que se estende por todo o ano.

O momento pede que as relações sejam reinventadas e os meios de produzir e representar nossa identidade sejam repensados. “Estamos diante de questionamentos profundos sobre como podemos regenerar o mundo com novas bases”, explica o curador Marcello Dantas. “A experiência do Festival nasce da ideia de provocar um caminho realmente novo de ideias, linguagens e formas de colaborar. É um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade para que os criativos da moda acessem campos de conexão ainda inexplorados.”

A necessidade de buscar formas de operar mais sustentáveis e responsáveis em toda a cadeia de valor da moda é uma realidade. “É hora de definir novos direcionamentos que nos permitam avançar numa agenda de mudanças necessárias e efetivas. O ano de 2020 nos trouxe grandes reflexões e entendemos que é tempo de viver novos começos, de regenerar”, afirma Paulo Borges, Diretor Criativo do SPFW.

FESTIVAL SPFW+ REGENERAÇÃO

Cinco eixos servem como ponto de partida para inspirar, provocar novos olhares em encontros criativos inusitados, e para identificar e selecionar projetos criativos em todo o país. São eles: diversidade e equidade racial; protagonismo feminino; empreendedorismo; sustentabilidade; inovação; e origem nas origens (cultura).

ENCONTROS CRIATIVOS

O Festival SPFW+ Regeneração será palco de quatro encontros criativos entre estilistas convidados em colaboração com nomes destacados de áreas diversas como consciência, alimento, coletividade e racialidade. O processo criativo a partir desses encontros resultará em instalações artísticas que ocuparão a cidade em novembro durante a temporada SPFW N52. É o futuro da moda co-criado por designers e profissionais na fronteira da inovação.

Agenda:

. Ronaldo Fraga e Neka Mena Barreto

. Fernanda Yamamoto + Comunidade Yuba

. Luiz Cláudio + Djamila Ribeiro

. Oskar Metsavaht + Sidarta Ribeiro

MENTORIAS

O Festival SPFW+ Regeneração vai identificar núcleos criativos diversos e sustentáveis em todo o país. Serão escolhidos até 50 projetos para uma jornada imersiva com mentorias e encontros exclusivos. Uma potente conexão para a transformação sustentável e social, a partir de uma visão plural, colaborativa e inclusiva, e revelar processos regenerativos que já estão acontecendo em todo o país, destacando a multiplicidade dos territórios criativos.

“O objetivo é ir além da criatividade e talento, e se aprofundar nas novas economias para acessar e circular recursos e facilitar o fortalecimento mútuo através da colaboração, cocriação e articulação”, explica Graça Cabral, curadora e mentora do projeto. “Uma jornada para orientá-los a buscar processos regenerativos que possam gerar mais valor para suas iniciativas e territórios, ampliando sua viabilidade, impacto e relevância com mais propósito, sustentabilidade e consciência.”

As mentorias com os núcleos criativos selecionados têm a expertise do INMOD (Instituto Nacional de Moda e Design), e metodologias e ferramentas da Fluxonomia4D, idealizadas e coordenadas por Lala Deheinzelin, que combinam Futuring e Novas Economias.

As inscrições estão abertas de 22 de junho a 16 de julho através do site https://www.spfw.com.br e as mentorias acontecem de julho a outubro.

INCLUSÃO SOCIAL

Em continuidade à parceria de quase duas décadas com a Prefeitura da cidade de São Paulo, o Festival SPFW + Regeneração realiza esse ano uma série de ações de transformação social, de agosto a novembro, com a capacitação de 40 costureiras em Cidade Tiradentes e a inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade na edição N52, em novembro.

Durante os 5 dias de evento, todo o conteúdo estará disponível nos canais do SPFW e com projeções mapeadas na empena do prédio que fica na Rua Caio Prado esquina com Rua da Consolação.

Esta edição é apresentada pelo Ministério do Turismo e Santander, através da Lei Federal de incentivo à Cultura, e patrocinada por Electrolux, Marisa, Iguatemi e Sou de Algodão, parceria institucional Prefeitura Municipal de São Paulo, realização IMM, INMOD, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

LINE UP

SPFWN51

DIA 23

QUARTA

18h30

RONALDO FRAGA

19H30

ALUF

19H45

SANKOFA: Ateliê Mão de Mãe

19H50

SANKOFA: Meninos Rei

20H15

ANACÊ

20H40

SAMUEL CIRNANSCK

21H10

ÀLG

21H40

LILLY SARTI

DIA 24

QUINTA

19H00

IGOR DADONA

19H30

RONALDO SILVESTRE

19H45

SANKOFA: Az Marias

19H50

SANKOFA: Naya Violeta

20H15

ISABELA CAPETO

20H40

MARTINS

21h10

MODEM

21h40

TRIYA

21h55

ANOTHER PLACE

DIA 25

SEXTA

19H00

GLORIA COELHO

19H30

ESFÉR

19H45

SANKOFA: Santa Resistência

19H50

SANKOFA: Mile Lab

20H15

JULIANA JABOUR

20H40

A. NIEMEYER

21H10

APARTAMENTO 03

21H40

JOÃO PIMENTA

21h55

NEITH NYER

DIA 26

SÁBADO

19H00

ROCIO CANVAS

19H30

LED

19H45

SANKOFA: TA Studios

19H50

SANKOFA: Silvério

20H15

FREIHEIT

20H40

NERIAGE

21H10

MISCI

21H40

CAROL BASSI

21H55

ISAAC SILVA

DIA 27

DOMINGO

19H00

WILSON RANIERI

19H30

SOUL BASICO

19H45

VICTOR DA JUSTA

20H15

PONTO FIRME

20H40

RENATA BUZZO

21H10

WEIDER SILVEIRO

21H40

WALÉRIO ARAUJO

21H55

FLAVIA ARANHA

TRANSMISSÕES

Diariamente, a partir das 18h, Paulo Borges, Graça Cabral e Lala Deheinzelin comandam lives com convidados de diversas áreas promovendo discussões em torno dos pilares do evento.

E, a partir das 19h, começam as transmissões ao vivo, online, via site do evento (www.spfw.com.br), com a apresentação dos desfiles e uma programação de entrevistas, com um time de apresentadoras que irão se revezar ao longo da semana:

Dia 23.06 – Carol Ribeiro / Maria Eugênia Suconic

Dia 24.06 – Penelopy Jean / Jess

Dia 25.06 – Lilian Pacce / Mayara Russi

Dia 26.06 – Natasha Soares / Aretha Sadick

Dia 27.06 – Rita Carreira / Camila Yahn

AGENDA PARALELA

MODA EMPREENDEDORA

Em uma iniciativa com o Santander – o Banco da Moda, o SPFW realizará uma série de conversas virtuais com profissionais e protagonistas renomados das mais diversas áreas, para compartilhar e gerar aprendizados e conhecimentos na cadeia criativa da moda em torno de temas como empreendedorismo, gestão de negócios, diversidade, protagonismo feminino, sustentabilidade. Os convidados são Rony Meisler, Caito Maia, Adriana Barbosa, Rachel Maia e Flávia Aranha.

Será realizado um encontro digital por dia durante a temporada, de 23 a 27, sempre ao vivo, das 10h às 11h, em sala fechada, com acesso mediante inscrições nas redes do SPFW.

SPFW

Com 25 anos de história, o São Paulo Fashion Week (SPFW) é a maior plataforma de divulgação de moda, design e criatividade do Hemisfério Sul. Reconhecido pela ONU como um case mundial, o SPFW é um dos mais completos exemplos de como a economia criativa pode ser usada como estratégia de desenvolvimento para a cidade e o país.

O evento cumpre um papel articulador e provocador, transcendendo o mundo da moda e estabelecendo-se como ponto de convergência de diversas redes criativas. Com investimentos que superam 1 bilhão de reais, o SPFW já recebeu mais de 3 milhões de pessoas e a transmissão de seus conteúdos pela TV e Internet alcançou mais de 1 bilhão de pessoas em cerca de 100 países. Mais que evento e mais que moda, o São Paulo Fashion Week é uma experiência relevante, estimulante, inspiradora e transformadora para todos os que se conectam à plataforma.

IMM

A IMM é uma empresa brasileira que atua nas áreas de esporte e entretenimento, através de uma plataforma de marcas recorrentes e relevantes em seus segmentos.

Na área de Esporte, a empresa produz eventos de grande porte e que fazem parte do calendário do país, os destaques são: Rio Open (maior torneio de tênis da América do Sul) e a Go Cup, o maior torneio de futebol infantil da América Latina. Com ampla experiência nesta área, já produziu várias edições do UFC, jogos da NBA Global Games, eventos de golfe com chancela do PGA e a regata de volta ao mundo, a Volvo Ocean Race.

Em entretenimento, a empresa promove o Cirque Du Soleil em suas turnês no Brasil. Em 2015 lançou a área de Family Entertainment com foco em grandes musicais da Broadway, como o My Fair Lady, Cantando na Chuva, Pequena Sereia e Sunset Boulevard. A IMM é promotora também do evento gastronômico Taste of São Paulo, que vai para a sua quinta edição. Recentemente, adquiriu o São Paulo Fashion Week, o mais importante evento de moda do País. No ano de 2020 a São Paulo Oktoberfest se tornou o mais novo produto da IMM. Em sua quarta edição o evento contará com um novo endereço, e muitas outras oportunidades de negócio.

IN-MOD

Criado em 2004, o IN-MOD (Instituto Nacional de Moda e Design) é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que tem como missão trabalhar, no mercado interno e externo, pelo reconhecimento e visibilidade da moda e do design brasileiros como segmentos de valor agregado. Desde sua fundação, o IN-MOD trabalha para integrar esforços públicos e privados em torno de um planejamento sustentável de médio e longo prazo para a moda e o design brasileiros, gerando desenvolvimento através da Economia Criativa. Desde a sua criação, o IN-MOD já promoveu 9 rodadas de Encontros de Economia Criativa, diversos eventos internacionais, mais de 60 exposições, instalações, festivais de cultura, livros, documentários e outros.

SANTANDER – O BANCO DA MODA

O Santander Brasil é o Banco da Moda porque investe no desenvolvimento e na democratização de soluções financeiras para apoiar o segmento, um dos maiores empregadores do País. O Banco atua na realização dos negócios em toda a cadeia produtiva, desde costureiras, designers e estilistas, até as grandes marcas da indústria e comércios de vendas de roupas, calçados e acessórios. As ações em relação à Moda e o patrocínio ao SPFW evidenciam, ainda, valores fundamentais para a instituição, como inclusão, diversidade, sustentabilidade e empreendedorismo.

No Farol Santander São Paulo, a moda ganhou espaço como um dos principais eixos temáticos. O icônico edifício no Centro da capital paulista recebe encontros e debates com personalidades do setor, tornando-se um tradicional polo de discussão sobre moda e ações empreendedoras. Além disso, o espaço recebeu os desfiles inaugurais das últimas três edições do SPFW e também participou das comemorações de 25 anos do evento, no ano passado.

Em 2021, dois andares do Farol Santander SP recebem a exposição A Arte da Moda – Histórias Criativas, que aborda por meio de quase 200 itens o desenvolvimento do trabalho de criação dos ateliês no Brasil e na Europa (especialmente na França). Entre os destaques estão estilistas e marcas como Coco Chanel; Christian Dior e Coleção Rhodia, além de Itens originais do vestido de Tarsila do Amaral, usado em seu casamento com Oswald de Andrade, inéditos ao público.