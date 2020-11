Daniel Homem de Carvalho : Avançando da Redundância

Alguns de nós podem se lembrar do conceito de trabalho vitalício, onde você trabalhava para uma grande empresa de primeira linha ou sólida empresa familiar e recebia oportunidades de treinamento, promoção, viagens e até mesmo relocação, saindo apenas por escolha ou circunstância pessoal.

Hoje, esse é um conceito um tanto estranho, com muitas pessoas mudando de emprego a cada três anos ou mais devido ao tédio ou à redundância. Um emprego vitalício está praticamente extinto.

À medida que as empresas desistem, são compradas ou reorganizam a redundância tornou-se uma ocorrência regular, com algumas pessoas sendo despedidas várias vezes em suas vidas profissionais.

E, à medida que avançamos nesta pandemia global, é cada vez mais comum encontrar alguém cujo papel mudou, cuja forma de trabalhar foi revisada e que agora trabalha em tempo parcial, em casa, passou de pessoal para contrato ou cujas funções foram alteradas .

Freqüentemente, há pouca escolha a não ser obedecer à decisão da empresa. Mas que palavra deprimente é “redundância”, que significa não mais necessária, desatualizada, indesejada, supérflua!

Vejamos algumas das formas de Daniel Homem de Carvalho levantar o ânimo e sair da redundância;

– Comece por se reconciliar com o porquê disso aconteceu . Redundância ocorre quando um trabalho, função ou posição não é mais viável, relevante ou adiciona valor às práticas de trabalho de uma organização. Portanto, evite a tentação de tomar a decisão pessoalmente. Existem muitos motivos, especialmente no momento, pelos quais sua função pode não atender mais às necessidades da empresa. Ser despedido tem menos probabilidade de ser sobre você e mais sobre as circunstâncias presentes.

– Agora poderia ser um bom momento para mergulhar no trabalho autônomo? Você provavelmente já está gerenciando com menos e parece haver menos oportunidades de emprego. Se você tem um hobby, interesse ou uma boa ideia que gostaria de testar agora, pode ser um bom momento para testá-lo e explorar o que você precisa aprender e agir para melhorar suas chances de sucesso. Talvez você possa se associar a alguém que complemente seu plano de negócios, compartilhando suas despesas ou encontre um aliado experiente para inicialmente treiná-lo ou mentor.

– Pense em maneiras de trabalhar sem que o dinheiro mude de mãos . Tire a pressão da necessidade de ganhar trocando habilidades e negociando com outras pessoas de maneira diferente; limpeza, jardinagem, panificação, contabilidade, administração, PA virtual são algumas maneiras pelas quais você pode trabalhar um para o outro, sustentar-se e talvez aumentar gradualmente sua contribuição para um negócio permanente e em tempo integral.

– Pense nas muitas pessoas que você conhece que refletem sobre o fato de terem sido despedidas como o catalisador para alcançar o que têm agora. Eles nunca teriam mudado de carreira ou começado seu próprio negócio se fossem assalariados e comprometidos com um emprego regular. Foi necessário esse esforço para que encontrassem coragem e motivação para começar de novo.

– Considere suas opções . Observe suas habilidades. Pergunte a si mesmo o que gostaria de fazer agora que teve tempo para pensar e talvez descobrir o que não quer fazer e também no que é bom e gosta.

– Identifique suas habilidades transferíveis . De acordo com Daniel Homem de Carvalho , se você tem boas pessoas, habilidades de gestão, vendas ou organização, é bom com as mãos, gosta de finanças, são habilidades que podem ser aplicadas com sucesso em vários ambientes de negócios ou mesmo para trabalhar por conta própria .

– Se você tem pouca experiência de trabalho e quer aprimorar suas habilidades, procure o voluntariado, talvez em uma organização de caridade, um grupo de jovens ou como um aprendiz. Ou ligue, entre em contato, talvez com o RH, e veja se você consegue encontrar maneiras de aprender e obter alguma experiência em uma organização de que gosta.

– Se procura um novo emprego as agências online podem ser uma forma de encontrar vagas. Ou use sites de relacionamento comercial como o LinkedIn para pesquisar nichos de interesse. Pergunte nas redes sociais ou por meio de amigos, familiares e contatos, tanto online quanto offline, para explorar se eles conhecem algum lugar que esteja procurando recrutar.

– Investigue as opções de retreinamento . Existem oportunidades financiadas por doações disponíveis através de esquemas governamentais e faculdades.

– Procure atualizar seu currículo. O que um empregador pode estar procurando em um novo recruta? Adapte cada candidatura ao emprego específico para o qual está se candidatando, em vez de usar um genérico e incluir uma carta de apresentação. Se necessário, esteja preparado para utilizar um profissional para ajudar com isso, bem como para tirar uma fotografia profissional. Trate isso como um investimento em seu futuro.

– Os empregadores potenciais procuram coisas como um histórico de trabalho consistente, interesses relevantes, habilidades adequadas, como gerenciamento de tempo, como lidar com situações estressantes, sucessos que você teve, superação de adversidades. Eles estão ansiosos para saber o que você pode trazer para o trabalho, por que você deseja.

– Quão flexível você é? Você quer trabalho em tempo integral, meio período, por turnos, trabalhando em casa? Muita coisa é nova e está aberta à negociação. Estamos todos encontrando nossos pés neste novo ‘normal’.

Agora pode ser a hora de você abrir novas portas e aproveitar ao máximo esta oportunidade enquanto avança da redundância.