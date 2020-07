Pronto para lidar com o seu problema de drogas? Este guia passo a passo de Carlos Lula pode ajudá-lo a lidar com os desejos e lidar com a recaída.

Superando o vício em drogas: decida fazer uma mudança

Desenvolver um vício em drogas não é uma falha de caráter ou um sinal de fraqueza, e é preciso mais do que força de vontade para superar o problema. Carlos Lula explica que o abuso de medicamentos ilegais ou certos pode causar alterações no cérebro, causando desejos poderosos e uma compulsão ao uso que faz a sobriedade parecer um objetivo impossível. Mas a recuperação nunca está fora de alcance, por mais desesperadora que pareça sua situação ou quantas vezes você já tentou e falhou antes. Com o tratamento e o suporte certos, é possível mudar.

Para muitas pessoas que lutam contra o vício, o passo mais difícil em direção à recuperação é o primeiro: reconhecer que você tem um problema e decidir fazer uma mudança. É normal sentir-se incerto sobre se você está pronto para iniciar a recuperação ou se tem o que é necessário para sair. Se você é viciado em um medicamento prescrito, pode estar preocupado com a maneira como encontrará uma maneira alternativa de tratar uma condição médica. Não há problema em se sentir dividido. Comprometer-se com a sobriedade envolve mudar muitas coisas, incluindo:

a maneira como você lida com o estresse

quem você permite em sua vida

o que você faz no seu tempo livre

como você pensa sobre si mesmo

medicamentos prescritos e vendidos sem receita

Também é normal sentir-se em conflito por desistir da sua droga de escolha, mesmo quando você sabe que ela está causando problemas em sua vida. Segundo Carlos Lula , a recuperação requer tempo, motivação e apoio, mas, ao se comprometer com a mudança, você pode superar seu vício e recuperar o controle de sua vida.

Pense em mudança

Acompanhe o seu uso de drogas, incluindo quando e quanto você usa. Isso lhe dará uma noção melhor do papel que o vício está desempenhando em sua vida.

Liste os prós e os contras de deixar de fumar, bem como os custos e benefícios de continuar seu uso de drogas.

Considere as coisas que são importantes para você, como seu parceiro, seus filhos, seus animais de estimação, sua carreira ou sua saúde. Como o uso de drogas afeta essas coisas?

Pergunte a alguém em quem confia sobre os sentimentos deles sobre o uso de drogas.

Pergunte a si mesmo se há algo que o impeça de mudar. O que poderia ajudá-lo a fazer a mudança?

Preparando-se para a mudança: 5 etapas principais para a recuperação de dependências

Lembre-se dos motivos pelos quais você deseja alterar. Pense em suas tentativas anteriores de recuperação, se houver. O que funcionou? O que não aconteceu? Defina metas específicas e mensuráveis, como uma data de início ou limites para o uso de drogas. Remova lembretes de seu vício de sua casa, local de trabalho e outros lugares que você frequenta. Diga a amigos e familiares que você está se comprometendo com a recuperação e peça o apoio deles.

Explore suas opções de tratamento de dependência

Depois de se comprometer com a recuperação, é hora de explorar suas opções de tratamento. Embora o tratamento da dependência possa variar de acordo com o medicamento específico, um programa bem-sucedido geralmente inclui elementos diferentes, como:

Desintoxicação . Geralmente, o primeiro passo é purgar o corpo de medicamentos e controlar os sintomas de abstinência.

Aconselhamento comportamental . A terapia individual, em grupo e / ou familiar pode ajudá-lo a identificar as causas do uso de drogas, reparar suas relações e aprender habilidades de enfrentamento mais saudáveis.

Os medicamentos podem ser usados ​​para controlar os sintomas de abstinência, prevenir recaídas ou tratar qualquer condição de saúde mental que ocorra como depressão ou ansiedade.

O acompanhamento a longo prazo pode ajudar a prevenir recaídas e manter a sobriedade. Isso pode incluir participar de grupos de apoio presenciais regulares ou de reuniões on-line para ajudar a manter sua recuperação nos trilhos.

Tipos de programas de tratamento medicamentoso Tratamento residencial – O tratamento residencial envolve morar em uma instalação e se afastar do trabalho, escola, família, amigos e gatilhos de dependência, enquanto passa por tratamento intensivo. O tratamento residencial pode durar de alguns dias a vários meses. Tratamento diurno / Hospitalização parcial – A hospitalização parcial é para pessoas que precisam de acompanhamento médico contínuo, mas que ainda desejam morar em casa e ter um ambiente de vida estável. Esses programas de tratamento geralmente se encontram em um centro de tratamento por 7 a 8 horas durante o dia, e você volta para casa à noite. Tratamento ambulatorial – Não é um programa de tratamento em tempo real, esses programas ambulatoriais podem ser agendados no trabalho ou na escola. Você é tratado durante o dia ou a noite, mas não fica durante a noite. O foco principal é a prevenção de recaídas. Comunidades vivas sóbrias – morar em uma casa sóbria normalmente segue um programa de tratamento intensivo, como o tratamento residencial. Você mora com outros viciados em recuperação em um ambiente seguro, solidário e livre de drogas. Instalações de vida sóbrias são úteis se você não tem para onde ir ou está preocupado com o fato de que voltar para casa muito cedo levará à recaída.

O Carlos Lula é a chave para encontrar o melhor tratamento para você

Nenhum tratamento funciona para todos. As necessidades de todos são diferentes. Se você tem algum problema com medicamentos ilegais ou prescritos, o tratamento para dependentes deve ser personalizado para a sua situação única. É importante que você encontre um programa que pareça certo.

O tratamento deve abordar mais do que apenas o abuso de drogas. O vício afeta toda a sua vida, incluindo seus relacionamentos, carreira, saúde e bem-estar psicológico. O sucesso do tratamento depende do desenvolvimento de uma nova maneira de viver e das razões pelas quais você se voltou para as drogas. Por exemplo, sua dependência de drogas pode ter se desenvolvido a partir do desejo de controlar a dor ou lidar com o estresse; nesse caso, você precisará encontrar uma maneira mais saudável de aliviar a dor ou lidar com situações estressantes.

Compromisso e acompanhamento são fundamentais . O tratamento da toxicodependência não é um processo rápido e fácil. Em geral, quanto mais longo e mais intenso o uso de drogas, mais longo e mais intenso o tratamento que você precisará. E em todos os casos, o acompanhamento a longo prazo é crucial para a recuperação.

Há muitos lugares para pedir ajuda. Nem todo mundo requer desintoxicação medicamente supervisionada ou um período prolongado na reabilitação. Os cuidados necessários dependem de vários fatores, incluindo idade, histórico de uso de drogas, condições médicas ou psiquiátricas. Além de médicos e psicólogos, muitos membros do clero, assistentes sociais e conselheiros oferecem serviços de tratamento de dependência.

Abuso de substâncias e saúde mental . Ao procurar ajuda para viciados em drogas, também é importante obter tratamento para quaisquer outros problemas médicos ou psicológicos que você esteja enfrentando. Sua melhor chance de recuperação é obter um tratamento combinado de saúde mental e dependência do mesmo provedor ou equipe de tratamento.

Encontre suporte para sua recuperação de dependências

Não tente seguir sozinho – procure apoio. Qualquer que seja a abordagem de tratamento escolhida, é essencial ter influências positivas e um sólido sistema de apoio. O Carlos Lula diz que mais pessoas você pode girar para para o incentivo, orientação, e um ouvido atento, o melhor suas chances de recuperação.

Apoie-se em amigos e familiares próximos. Ter o apoio de amigos e familiares é um ativo inestimável na recuperação. Se você reluta em procurar seus entes queridos porque os decepcionou antes, considere ir ao aconselhamento de relacionamento ou à terapia familiar.

Construa uma rede social sóbria. Se sua vida social anterior girava em torno das drogas, talvez você precise fazer novas conexões. É importante ter amigos sóbrios que apoiarão sua recuperação. Tente assistir a uma aula, ingressar em uma igreja ou grupo cívico, ser voluntário ou participar de eventos em sua comunidade.

Considere mudar para uma casa sóbria. Os lares sóbrios oferecem um lugar seguro e favorável para se viver enquanto você se recupera do vício em drogas. Eles são uma boa opção se você não tem uma casa estável ou um ambiente de vida livre de drogas.

Faça das reuniões uma prioridade. Participe de um grupo de suporte à recuperação, como um programa de 12 etapas e participe de reuniões regularmente. Passar tempo com pessoas que entendem exatamente o que você está passando pode ser muito curativo. Você também pode se beneficiar das experiências compartilhadas dos membros do grupo e aprender o que os outros fizeram para permanecer sóbrios.

Aprenda maneiras saudáveis ​​de lidar com o estresse

Depois de resolver seus problemas imediatos com o vício e iniciar o tratamento, você ainda terá que enfrentar os problemas que levaram ao abuso de drogas. Você começou a adormecer emoções dolorosas, acalmar-se após uma discussão, relaxar após um dia ruim ou esquecer seus problemas?

Quando você estiver sóbrio, os sentimentos negativos que você amorteceu com as drogas ressurgirão. Para que o tratamento seja bem-sucedido, primeiro você precisará resolver os problemas subjacentes.

Depois de resolver os problemas subjacentes, às vezes você continuará experimentando estresse, solidão, frustração, raiva, vergonha, ansiedade e desesperança. Essas emoções são parte normal da vida. Encontrar maneiras de lidar com esses sentimentos à medida que surgem é um componente essencial para o seu tratamento e recuperação.

Existem maneiras mais saudáveis ​​de manter seu nível de estresse sob controle. Você pode aprender a gerenciar seus problemas sem recorrer ao seu vício. Quando você está confiante em sua capacidade de desestressar rapidamente, enfrentar sentimentos fortes não é tão intimidador ou avassalador.

Aliviar rapidamente o estresse sem drogas

Diferentes estratégias rápidas de alívio do estresse funcionam melhor para algumas pessoas do que outras. A chave é encontrar o que funciona melhor para você.

Movimento. Uma caminhada rápida pelo quarteirão pode ser suficiente para aliviar o estresse. Yoga e meditação também são excelentes maneiras de diminuir o estresse e encontrar o equilíbrio.

Saia e saboreie o sol quente e o ar fresco. Desfrute de uma bela vista ou paisagem.

Brinque com seu cachorro ou gato. Desfrute do toque relaxante do pêlo do seu animal de estimação.

Experimente seu olfato. Inspire o perfume de flores frescas ou grãos de café ou saboreie um perfume que o lembra de umas férias favoritas, como protetor solar ou concha do mar.

Feche os olhos e imagine um lugar tranquilo. Pense em uma praia arenosa ou em uma memória agradável, como os primeiros passos do seu filho ou o tempo gasto com os amigos.

Mimar-se. Faça uma xícara de chá fumegante, faça uma massagem no pescoço ou nos ombros. Mergulhe em uma banheira ou chuveiro quente.

Mantenha gatilhos e desejos de drogas sob controle

Sua recuperação não acaba ficando sóbria. Seu cérebro ainda precisa de tempo para recuperar e reconstruir conexões que mudaram enquanto você era viciado. Durante essa reconstrução, os desejos por drogas podem ser intensos. Você pode apoiar sua recuperação contínua, evitando pessoas, lugares e situações que desencadeiam seu desejo de usar:

Afaste-se de seus amigos que usam. Não saia com amigos que ainda usam drogas. Cerque-se de pessoas que apóiam sua sobriedade, e não daquelas que o tentam a voltar a hábitos antigos e destrutivos.

Evite bares e clubes. Mesmo que você não tenha problemas com o álcool, beber diminui as inibições e prejudica o julgamento, o que pode facilmente levar a uma recaída. Muitas vezes, as drogas estão prontamente disponíveis e a tentação de usar pode ser avassaladora. Evite também quaisquer outros ambientes e situações que você associe ao uso de drogas.

Seja sincero sobre seu histórico de uso de drogas ao procurar tratamento médico. Se você precisar de um procedimento médico ou odontológico, seja honesto e encontre um profissional que trabalhe com você na prescrição de alternativas ou na medicação mínima absoluta necessária. Você nunca deve se sentir envergonhado ou humilhado com o uso anterior de drogas ou receber a medicação para a dor; se isso acontecer, encontre outro provedor.

Tenha cuidado com medicamentos prescritos. Se você era viciado em um medicamento prescrito, como um analgésico opioide , pode precisar conversar com seu médico sobre como encontrar maneiras alternativas de gerenciar a dor. Independentemente da droga com a qual você teve problemas, é importante evitar medicamentos com potencial de abuso ou usar somente quando necessário e com extrema cautela. Drogas com alto potencial de abuso incluem analgésicos, pílulas para dormir e medicamentos anti-ansiedade.

Lidar com os desejos de drogas

Às vezes, o desejo não pode ser evitado, e é necessário que Carlos Lula encontre uma maneira de lidar com isso:

Envolva-se em uma atividade que distrai. Leia, veja amigos, vá ao cinema, mergulhe em um hobby, caminhada ou exercício. Quando estiver interessado em outra coisa, verá que os desejos desaparecem.

Fale sobre isso. Converse com amigos ou familiares sobre o desejo quando ocorre. Falar pode ser muito útil para identificar a fonte do desejo. Além disso, falar sobre o desejo muitas vezes ajuda a aliviar e aliviar o sentimento e a restaurar a honestidade em seu relacionamento. Desejo não é nada para se sentir mal.

Desafie e mude seus pensamentos. Ao experimentar um desejo, muitas pessoas tendem a lembrar apenas os efeitos positivos da droga e esquecer as consequências negativas. Portanto, você pode se lembrar de que não se sentirá melhor se usar e que perderá muito. Às vezes, é útil ter essas consequências listadas em um pequeno cartão que você mantém com você.

Urge surfar. Muitas pessoas tentam lidar com seus impulsos resistindo. Mas alguns desejos são fortes demais para ignorar. Quando isso acontece, pode ser útil permanecer com o desejo até que ele passe. Essa técnica é chamada de urgência no surf. Imagine-se como um surfista que surfará na onda de seu desejo por drogas, permanecendo em cima dela até que arrefeça, quebre e se transforme em ondas espumosas menos poderosas. Quando você supera o desejo, sem tentar lutar, julgar ou ignorá-lo, verá que ele passa mais rapidamente do que você imagina.

As três etapas básicas do surf urgente:

Observe como você experimenta o desejo. Sente-se em uma cadeira confortável, com os pés apoiados no chão e as mãos em uma posição relaxada. Respire fundo algumas vezes e concentre sua atenção em seu corpo. Observe onde em seu corpo você experimenta o desejo ou o desejo e como são as sensações. Verbalize o que você está enfrentando. Por exemplo, você pode dizer a si mesmo: “Meu desejo está na minha boca, nariz e estômago.” Concentre-se em uma área em que você está sentindo o desejo. Quais são as sensações nessa área? Descreva-os para si mesmo. Por exemplo, talvez você sinta calor, frio, formigamento ou entorpecimento? Talvez seus músculos estejam tensos? Qual a área envolvida? Observe se as sensações mudam conforme você se concentra nelas. “Minha boca está seca. Há uma dormência nos meus lábios. Quando engulo, consigo imaginar a sensação de usar. Repita, concentrando-se em cada parte do seu corpo que experimenta o desejo. Descreva a si mesmo como as sensações mudam, como o desejo vem e vai. Muitas pessoas percebem que, após alguns minutos de navegação urgente, seu desejo desapareceu. O objetivo deste exercício, no entanto, não é diminuir o desejo, mas experimentá-lo de uma nova maneira. Se você pratica regularmente o surf, você se familiarizará com seus desejos e achará mais fácil superá-los até que eles desapareçam naturalmente.

Construa uma vida livre de drogas significativa

Você pode apoiar o tratamento medicamentoso e se proteger da recaída, realizando atividades e interesses que fornecem significado à sua vida. É importante estar envolvido em coisas que você gosta, que fazem você se sentir necessário e acrescenta significado à sua vida. Quando sua vida está cheia de atividades gratificantes e um senso de propósito, seu vício perde seu apelo.

Escolha um hobby antigo ou tente um novo. Faça coisas que desafiam sua criatividade e despertam sua imaginação – algo que você sempre quis experimentar. Aprenda um instrumento musical, uma língua estrangeira ou experimente um novo esporte.

Adote um animal de estimação. Sim, os animais de estimação são uma responsabilidade, mas cuidar de um animal faz você se sentir amado e necessário. Animais de estimação também podem tirá-lo de casa para se exercitar.

Passe algum tempo na natureza. Faça uma caminhada cênica, vá pescar ou acampar, ou faça caminhadas regulares em um parque.

Aprecie as artes . Visite um museu, vá a um concerto ou peça, faça uma aula de arte ou escreva um livro de memórias.

Se envolva na sua comunidade. Substitua seu vício por grupos e atividades sem drogas . Seja voluntário , torne-se ativo em sua igreja ou comunidade religiosa, ou participe de um clube ou grupo de bairro local.

Estabeleça metas significativas. Ter metas para trabalhar e algo pelo que esperar pode ser um antídoto poderoso para o vício em drogas. Não importa quais são os objetivos, apenas que eles são importantes para você.

Cuide da sua saúde. Exercícios regulares , sono adequado e hábitos alimentares saudáveis ​​ajudam a manter os níveis de energia altos e os níveis de estresse baixos. Quanto mais você se manter saudável e se sentir bem, mais fácil será ficar sóbrio.

Não deixe a recaída mantê-lo baixo

A recaída é uma parte comum do processo de recuperação da toxicodependência. Embora a recaída seja frustrante e desanimadora, pode ser uma oportunidade para aprender com seus erros, identificar gatilhos adicionais e corrigir seu curso de tratamento.

O que causa recaída?

Diferentes “gatilhos” podem colocar você em risco de recair nos velhos padrões de uso de substâncias. Enquanto causas específicas de recaída diferem de pessoa para pessoa, alguns gatilhos comuns incluem:

Estado emocional negativo (como estresse, tristeza, raiva ou trauma)

Estado emocional positivo (sentindo-se feliz e desejando se sentir ainda melhor, como se divertir com os amigos)

Desconforto físico (como dor ou sintomas de abstinência)

Tentando testar seu controle pessoal (“eu posso usar apenas uma vez” ou “tomar apenas uma pílula”)

Forte tentação ou desejo (desejo de usar)

Conflito (como uma discussão com seu cônjuge ou parceiro)

Pressão social (estar em uma situação em que parece que todo mundo está usando)

O importante de Carlos Lula é lembrar que recaída não significa falha no tratamento medicamentoso. Não desista. Ligue para o seu patrocinador, converse com seu terapeuta, vá a uma reunião ou marque uma consulta com seu médico. Quando estiver sóbrio novamente e fora de perigo, observe o que desencadeou a recaída, o que deu errado e o que você poderia ter feito de maneira diferente. Você pode optar por voltar ao caminho da recuperação e usar a experiência para fortalecer seu compromisso.