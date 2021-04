Não sobrecarregue a máquina de lavar

A máquina de lavar LG é fabricada para suportar uma determinada quantidade de peso, indicada no manual do fabricante. É por essa especificação que os consumidores costumam decidir na hora da compra. Você pode escolher por uma máquina que consegue lavar mais ou menos roupas.

No entanto, no dia a dia, é comum que as pessoas sobrecarregue a máquina com uma quantidade de roupas acima da capacidade. Fazer isso, pode ocasionar o mau funcionamento do eletrodoméstico e até mesmo o travamento do motor.

Se isso acontecer, contrate uma assistência técnica lava e seca LG para fazer o conserto e então, comece a utilizar a máquina de lavar do jeito certo.

Não coloque alimentos quentes na geladeira

Colocar alimentos ainda quentes na geladeira faz com que este eletrodoméstico LG sofra uma espécie de choque térmico e gaste muito mais energia para resfriar o seu interior novamente.

Além disso, as paredes da geladeira podem sofrer danos e apresentar dificuldades no congelamento.

Chame uma assistência técnica LG

Quando um eletrodoméstico LG apresenta problemas, o maior cuidado que você pode ter com ele é acionar uma assistência técnica LG.

Os profissionais especializados das assistências técnicas LG são capazes de averiguar o problema e até te ensinar a manusear o eletrodoméstico corretamente.

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay