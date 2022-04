Jato E190-E2 TechShark realiza turnê de demonstração no Vietnã

A aeronave de corredor único mais eficiente do mundo é a solução para melhorar a conectividade doméstica e regional no Vietnã

O jato E190-E2 da Embraer acaba de realizar uma turnê de demonstração de três dias (entre 12 e 14 de abril) para representantes da comunidade de aviação do Vietnã. Com paradas em Hanói, Ho Chi Minh City e Con Dao, o avião demonstrou sua eficiência de combustível, baixa emissão de ruído e ótimo desempenho em pistas curtas.

O E190-E2 é uma opção conveniente para aeroportos regionais, incluindo aqueles com pistas curtas e pavimento mais leve, as quais não conseguem receber aeronaves de grande porte. A capacidade do E190-E2 oferece uma oportunidade única de melhorar a conectividade no país, o que, por sua vez, oferece uma ampla gama de benefícios aos clientes de aviação, bem como à economia em geral.

O E190-E2 que esteve em turnê no Vietnã tem a pintura do TechShark e foi recentemente apresentado no Singapore Airshow. O design exclusivo do TechShark reflete a inovação de engenharia e a eficiência simplificada dos mais recentes jatos E2 da Embraer.

“Potencial de Conectividade do Vietnã”

Em paralelo à turnê de demonstração, a Embraer divulgou um estudo sobre o cenário do futuro da aviação no Vietnã, intitulado “Potencial de Conectividade do Vietnã”. Nele, a Embraer compartilha suas visões de mercado sobre como os jatos regionais podem permitir que as companhias aéreas melhorem a conectividade aérea no Vietnã e no exterior. O documento também ilustra como os jatos regionais permitirão formas alternativas de distribuição do Orçamento Nacional para se concentrar na recuperação pós-pandemia. Apoiando o Plano Diretor de Infraestrutura de Transporte, anunciado pelo Ministério de Transportes do Vietnã, o relatório completo da Embraer pode ser lido em https://www.embraercommercialaviation.com/media-downloads/documents/.

Vietnã

“Estamos honrados com a oportunidade de demonstrar as capacidades do E190-E2 e seus custos operacionais mais baixos entre os jatos de corredor único aos nossos convidados no Vietnã”, afirmou Martyn Holmes, Diretor Comercial da Embraer Aviação Comercial. “O Vietnã é uma potência econômica e a incorporação de jatos regionais modernos, como o E190-E2, no cenário da aviação do país, trará mais oportunidades para a abertura de novas rotas domésticas e regionais, estimulando ainda mais o comércio, o turismo e a criação de empregos, impulsionando o desenvolvimento local”.

Os E-Jets, que operam no Vietnã desde 2020, melhoraram a conectividade regional, estabelecendo conexão direta entre Hanói e Con Dao e implantando o primeiro serviço de jatos de Hanoi e Ho Chi Minh City para Dien Bien Phu.

E190-E2

O E190-E2 entrou em serviço em 2018 e é um jato de corredor único com capacidade para até 114 passageiros com a configuração de dois assentos de cada lado. Apresentando a tecnologia mais avançada, mas com base na maturidade e confiabilidade dos E-Jets de primeira geração, a aeronave oferece os menores custos operacionais para as companhias aéreas e excelente desempenho, que permite o acesso a aeroportos com restrições devido a grandes altitudes ou pistas mais curtas. A aeronave foi projetada para maior conforto aos passageiros e espaço para as malas, baixa emissão de ruído e menor impacto ao meio ambiente, utilizando dois motores Pratt & Whitney PW1900G GTF™.

A família de aeronaves E2, composta pelo E190-E2 e E195-E2, é operada por várias companhias aéreas em todo o mundo, incluindo KLM (Holanda), Helvetic Airlines (Suíça), Azul (Brasil), Air Peace (Nigéria) e, em breve, Porter Airlines (Canadá).

Atualmente, a Bamboo Airways conta com uma frota de cinco E190 e a Vietstar Airlines opera aeronaves da Embraer para seu serviço de fretamento. O E195-E2 da Embraer também percorreu o país em 2019.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. Para mais informações, visite www.embraer.com.

Pratt & Whitney GTF

O GTF é o motor de avião de corredor único mais eficiente e sustentável do mundo. A família GTF reduziu o consumo de combustível e as emissões de carbono em até 20% em comparação com os motores da geração anterior. Como resultado, os motores GTF economizaram mais de 600 milhões de galões (dois bilhões de litros) de combustível e mais de seis milhões de toneladas métricas de CO2 desde que entraram em serviço, em 2016. A revolucionária arquitetura de ventiladores do motor é a base para tecnologias de aviação mais sustentáveis para as seguintes décadas. Saiba mais em pwgtf.com.