De fato, há muitos erros comuns para evitar quando se trabalha com vendas. Principalmente, porque as falhas prejudicam o sucesso do profissional. E quando um vendedor, por exemplo, não consegue vender, só vê prejuízo, não é mesmo?

Assim, melhorar as vendas vira uma meta de vida, praticamente! A fim de consolidar sua carreira, gerenciar uma rede fiel de clientes e conquistar bons lucros.

Um bom vendedor, sobretudo, precisa aprender a vender de modo eficiente. Isto é, qualificar mais suas ações, usar um planejamento que inclua metas. Não apenas um negócio aqui, outro ali…

Estamos falando de um trabalho constante, que é o que traz mais resultado. Através da superação de obstáculos, conhecimento das principais técnicas de vendas, entre outros fatores.

Isso exige muito empenho. Seja de um vendedor júnior, que está só começando, ou mesmo de um vendedor experiente, que precisa alavancar seus lucros.

Todo esse aprimoramento pode começar descobrindo o que um vendedor NÃO deve fazer. Por isso, listamos dicas de como melhorar as vendas: 4 erros comuns para evitar.

1. Ser muito ansioso(a) com a venda

Com certeza, você já deve ter ouvido a expressão “apressado come cru”, não é? O ditado indica alguém que pula etapas. Não espera o tempo certo. Assim, acaba não conseguindo o que quer.

Isso também acontece entre muitos vendedores, que aceleram processos e não ouvem o que o cliente diz.

Em outras palavras, ser muito ansioso(a) com a venda é um dos erros para evitar. Até porque a afobação mostra ao cliente o desespero do vendedor para conseguir vender. Em consequência disso, o cliente não vê segurança no negócio. Ou fica insatisfeito pela pressão imposta pelo vendedor.

Então, se você quer melhorar suas vendas, não faça esse papel. Tenha calma, seriedade e siga o planejamento.

2. Não saber tudo sobre seu produto

Imagine que você está diante de um cliente. De repente, ele faz uma pergunta específica sobre o produto… “Quanto tempo permanece ligado?”, “Esse tecido é lavável na máquina?”… As dúvidas variam de acordo com o tipo de produto, é claro.

Mas, independente do segmento, o bom vendedor deve dominar as informações do que vende.

Desse modo, não saber tudo sobre o produto é um erro grosseiro que deve ser evitado. Portanto, esteja pronto(a) para esclarecer questões como benefícios, dados técnicos, manuseio, etc. Isso demonstra maior credibilidade.

Com isso, o cliente fica convencido de que deve comprar o produto ou serviço para resolver seu problema.

3. Não personalizar o atendimento

Não é nenhum segredo que cada pessoa tem seu jeito de ser, certo? Seja pelos seus costumes, idade, profissões, entre outros aspectos. Por isso, fica a pergunta, será que usar o mesmo discurso em todas as vendas funciona?

Em resumo, não. Um dos erros de vendas é não personalizar o atendimento. Ou ainda não escolher o tom de voz ideal. A adaptação do diálogo conforme o perfil de cada comprador certamente é indispensável.

Sendo assim, quando o vendedor executa essa estratégia demonstra empatia. O cliente, por conseguinte, se sente mais importante. Vê que o vendedor entende o seu ponto de vista. Dessa forma, a chance de fechar negócio é muito maior.

Então aposte nisso! Treine mais, analise o seu público. Crie relacionamentos que impulsionem seus ganhos.

4. Ser desorganizado(a)

A organização faz parte da vida de qualquer indivíduo antes de mais nada. Como por exemplo, do estudante, que precisa estar em dia com suas tarefas e conteúdos. Bem como o vendedor, que deve gerenciar suas metas e seu tempo.

Aliás, ser desorganizado(a) é uma escolha perigosa que compromete todo trabalho. Porque é impossível bater todas as metas de vendas em tempo se não há disciplina. E nem mesmo organização.

Dessa forma, quem já sabe quando tem de arrecadar ao fim do mês, precisa montar seu cronograma. Calcular o tempo que o cliente pode percorrer no funil de vendas depois da prospecção. Listar todas as etapas para não se perder pelo caminho.

Com tudo alinhado, e um serviço bem-sucedido, o bom vendedor só tem a ganhar.

Agora, é a hora de refletir sobre como você pode melhorar as vendas, combinado? Olhe para os erros comuns a evitar e trace as suas metas com consciência. Não desista cedo demais. Com as ferramentas certas logo será um vendedor de sucesso.

Por Priscila de Almeida

Imagem de Werner Heiber por Pixabay