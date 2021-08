Receita Federal tem 12,3 mil cargos vagos de auditor

A Receita Federal formalizou ao Ministério da Economia um pedido para realização de concurso para preenchimento de vagas no órgão.

Com o objetivo de preencher o amplo leque de postos de trabalho, a Receita Federal formalizou ao Ministério da Economia um pedido para realização de concurso para preenchimento de vagas no órgão.

A solicitação foi feita em 2020 para a abertura de 3.360 oportunidades efetivas. Apesar do déficit de servidores, o pedido teve que passar por ajustes. Na ocasião as oportunidades seriam distribuídas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal: 550 vagas;

Analista-Tributário: 1.500 vagas;

Arquiteto: 4 vagas;

Engenheiro: 16 vagas;

Contator: 20 vagas.

Analista Técnico Administrativo (ATA-NS): 270 vagas;

Assistente Técnico Administrativo (ATA-NI): 1.000 vagas.

Após mudanças para se adequar às diretrizes do Ministério da Economia, houve um consenso de que seriam disponibilizadas 699 vagas, sendo 230 para Auditor-Fiscal e 499 para Analista-Tributário. A previsão é de que o certame seja em setembro deste ano.

Qual a remuneração dos cargos?

A função de auditor fiscal tem uma remuneração que chega a mais de 20 mil reais. Já os analistas, recebem mais de R$ 12 mil mensais. Os dois cargos exigem nível superior de escolaridade.

Além das remunerações, os efetivados são contemplados com vale-alimentação no valor de R$ 458,00 e demais benefícios como plano de saúde, bônus por produtividade e redução no número de níveis na tabela salarial e no tempo de mudança para o próximo nível, o que possibilita ao servidor chegar ao nível mais alto da carreira.

Outro atrativo é a variedade de atribuições que os aprovados poderão ter acesso e exercer. O profissional trabalhará no controle do fluxo entre exportações e importações, fiscaliza fronteiras nacionais e combate o contrabando de mercadorias.

Além disso, ele pode atuar na investigação de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas e, ao mesmo tempo, administrar dezenas de operações fiscais.

Certames Anteriores

O concurso da Receita Federal ocorreu pela última vez em 2014 e foram ofertadas 278 vagas.

Entretanto, como não podia ser diferente, o número de inscritos foi alto, chegando a 68.540 candidatos, resultando em uma média de 246,5 postulantes ao cargo por vaga.

Se serve para aumentar ainda mais o ânimo dos interessados, na época o número de empossados foi de 534, praticamente o dobro do número de vagas divulgadas inicialmente.

Os números demonstram que o candidato pode ter ainda mais chances de ingressar na Receita Federal, que é uma entidade que oferece múltiplos benefícios para o trabalhador.

Portanto, não faltam motivos para redobrar esforços e iniciar sua preparação para conquistar a tão sonhada vaga no serviço público, construindo assim uma carreira profissional sólida e de sucesso.