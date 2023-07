Crianças vítimas de queimaduras são fotógrafas por um dia em acampamento em Sapucaí-Mirim

Ação no caminhão da fotografia propõe que os jovens construam uma mensagem de inspiração e empoderamento

A cada ano, 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 150 mil internações anuais e 30% desse número é composto por crianças. As cicatrizes que ficam podem marcar muito além da pele. Com o propósito de ajudar essas crianças a curarem a dor emocional da recuperação, a ONG ImageMagica leva oficinas culturais e fotográficas ao Camp Samba, acampamento com jovens vítimas de queimaduras, em Sapucaí-Mirim (MG), no dia 17 de julho.

A iniciativa é da Burn Advocates Network (BAN), organização que realiza ações em diferentes países para melhorar a autoconfiança e autoestima de quem passou por esse trauma.

O caminhão da fotografia

O Camp Samb, ao todo, acontece entre os dias 16 e 19 de julho. No segundo dia, os participantes receberão a visita do caminhão da fotografia da ImageMagica. Nele, as crianças têm a oportunidade de entrar em uma câmera escura – espaço dentro do veículo que simula o interior de uma câmera fotográfica gigante! Ali, elas veem a imagem de fora sendo projetada exatamente como acontece dentro das câmeras e, também, nos nossos olhos.

A ação tem o objetivo de estimular a reflexão dos jovens sobre si mesmos e o futuro, usando a fotografia como uma ferramenta. Os arte-educadores da ONG ensinarão algumas técnicas, como enquadramento e luz, para que eles criem suas próprias imagens.

Fotógrafos por um dia

Cada um deles receberá um celular e fotografarão sobre o tema antes debatido, como, por exemplo, empoderamento e sonhos, além de escreverem uma legenda para complementar a mensagem. Após a atividade, é montada uma exposição com as fotografias tiradas pelos participantes para, assim, ampliar a reflexão de cada um e incentivar ainda mais a troca de seus olhares sobre o mundo.

Local: NR Acampamentos – Rua Jaguaribe, 48, Centro, Sapucaí-Mirim/MG

Data: 17 de julho

Horário: 9h-18h

ImageMagica

A ImageMagica é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atua para ampliar o acesso e o direito à cultura. A partir de projetos socioculturais, possui o objetivo de potencializar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais que contribuam para a sensibilização no olhar para o outro e para o mundo, transformando realidades. Fundada em 1995, pelo fotógrafo e empreendedor social André François, mais de 470 mil pessoas já foram alcançadas por suas iniciativas. Saiba mais em: https://imm.ong/