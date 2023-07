ANDRÉ ROCHA CONQUISTA BRONZE NO LANÇAMENTO DO DISCO NO MUNDIAL DE PARIS

Em uma final de altíssimo nível técnico, paratleta taubateano faturou a 3ª posição e celebrou bastante a medalha que marcou seu retorno aos Campeonatos Mundiais de Paratletismo

Competindo na tarde desta terça-feira (11/07), o atleta paralímpico André Rocha, 46, do Programa Esporte Para Todos, da Prefeitura de Taubaté, conquistou a medalha de Bronze na prova do Lançamento do Disco (classe F52), no Campeonato Mundial de Paratletismo, em Paris na França.

Em uma final de alto nível técnico, o taubateano conquistou pela segunda vez em sua carreira uma medalha em um Campeonato Mundial da modalidade. André garantiu o Bronze com a marca de 20,34m, feita na segunda das seis tentativas a que teve direito.

O Ouro ficou com Ajitkumar Panchal, da Índia, com 21,17m, estabelecendo assim novo Recorde Asiático do Lançamento do Disco para a classe F52. A Prata ficou para Aigars Apinis, da Letônia, com 20,46m.

ANDRÉ ROCHA

“O sentimento é de gratidão enorme por estar aqui. Passei por muita coisa para retornar ao Atletismo. Fiquei de fora do último Mundial (em 2019) por uma injustiça na minha classificação funcional. Pensei em abandonar tudo, mas resolvi encarar a missão e aqui estou. Claro que hoje queria mais, poderia ter conseguido uma marca melhor e brigado pelo ouro, mas acabei cometendo erros técnicos que foram decisivos. Mas faz parte, o esporte é assim. Foi uma final muito disputada e estava tudo em aberto desde o começo.”, comentou André.

“Agradeço minha família, amigos, profissionais da equipe Paralímpica de Taubaté e do Comitê Paralímpico Brasileiro que me dão um suporte excepcional e me ajudaram a estar aqui. Ninguém conquista nada sozinho, e tive muitas mão parceiras nessa caminhada. Só tenho a agradecer a benção de estar aqui nesse Campeonato Mundial e ter conquistado essa medalha para o Brasil.”, completou.

ALESSANDRO BRIGA POR MEDALHA NESTA QUARTA-FEIRA

Outro taubateano que está no Mundial de Paris, Alessandro da Silva, o Gigante, vai disputar duas provas. Seu primeiro desafio será na quarta-feira (12/07), quando compete na final do Arremesso de Peso F11, às 13h40 (horário de Brasília).

Alessandro voltará a competir no sábado, 15/07, quando disputará a final do Lançamento de Disco F11, prova na qual é o atual Bicampeão Mundial e um os favoritos ao Ouro. A prova do Disco será às 04h05 (horário de Brasília).

Campeonato Mundial de Paratletismo

TRANSMISSÃO: O Campeonato Mundial de Paratletismo de Paris está sendo transmitido para todo o Brasil pelo canal SporTV 2.

É possível também assistir pela página oficial do Comitê Paralímpico Internacional no Facebook: www.facebook.com/paralympics

Programa Esporte Para Todos

Sobre o Programa Esporte Para Todos: O projeto congrega toda a prática esportiva destinada às pessoas com deficiência em Taubaté. O programa tem como principal mantenedor a Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes Lazer e Qualidade de Vida, sendo hoje uma das equipes com melhor estrutura em todo o Brasil. As modalidades que fazem parte do Esporte Para Todos são: Atletismo, Natação, Halterofilismo, Bocha, Basquete em Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa, Ciclismo e Badminton.

Patrocínio: Prefeitura Municipal de Taubaté | Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida de Taubaté | FADAT – Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté

Apoio: Academia Cunzolo

Fornecedor de Material: SportsKing

Por Ronaldo Casarin / Assessoria de Comunicação