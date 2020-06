Fundação Grupo Volkswagen torna-se parceira da plataforma Aprendendo Sempre

O objetivo é apoiar gestores educacionais, professores e famílias a garantir que todos os estudantes continuem aprendendo e se desenvolvendo durante a pandemia de Covid-19

A Fundação Grupo Volkswagen tornou-se um dos parceiros de conteúdo da plataforma Aprendendo Sempre. A iniciativa foi criada por uma coalizão de organizações sociais para apoiar gestores educacionais, professores e famílias a garantir que todos os estudantes continuem aprendendo e se desenvolvendo durante a pandemia de Covid-19, que suspendeu as aulas em todo o Brasil.





Fundação Grupo Volkswagen

A plataforma reúne uma curadoria de conteúdos e soluções para auxiliar nesta tarefa. Estão disponíveis indicações de ferramentas com conteúdos pedagógicos alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Além disso, há tecnologias que viabilizam a preparação e a transmissão de aulas on-line e uma agenda de eventos, cursos e atividades à distância. Para as famílias, há recomendações de ferramentas e atividades, além de dicas para ajudar crianças e adolescentes em casa. Entre os conteúdos disponibilizados pela Fundação, estão publicações, materiais acessíveis e cursos sobre mobilidade urbana.



A coalizão responsável pela plataforma inclui Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, UNICEF, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Itaú Social, entre outras organizações. Como parceiros de conteúdo, além da Fundação Grupo Volkswagen, estão Instituto Votorantim, SEBRAE, Fundação Grupo Boticário, Mais Diferenças, entre outros.



Acesse a plataforma Aprendendo Sempre e conheça as soluções gratuitas.





Volkswagen do Brasil

