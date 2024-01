Luan Santana celebra encontro com Cristiano Ronaldo em Portugal, música mais tocada  e se prepara para estrear agenda de shows de 2024 no Brasil

Convidado pessoalmente por Cristiano Ronaldo a fazer um pocket show no Réveillon realizado na casa do craque na Ilha da Madeira, em Portugal, Luan Santana ainda celebra os efeitos da confraternização. A presença do ídolo brasileiro na comemoração foi tratada como surpresa de CR7 ao seu clã, especialmente para a mãe, dona Maria Dolores, que completou 64 anos na ocasião e é fã do artista.

Cristiano Ronaldo

Consagrado como o artista mais tocado de Portugal, Luan Santana não se contentou em aparecer para cantar: levou a banda de músicos e emocionou os presentes com uma apresentação intimista. Amigo do craque, o artista se surpreendeu com o presente recebido do anfitrião, um relógio que vem a ser o seu primeiro Rolex, como relatou aos presentes, para a surpresa do jogador.

Luan Santana

“Sempre fui fã do trabalho do Cristiano e saber que ele e a família dele também admiram o meu, é muito legal. Foi uma festa linda, incrível e inesquecível“, afirma Luan.

Com retorno agendado ao Brasil para esta semana, Luan Santana já tem agenda a cumprir nesses primeiros dias do ano, começando por Praia Grande (SP) nesta sexta-feira, dia 5. No dia 6, o cantor se apresenta em Pouso Alegre (MG), chegando a Caldas Novas (GO) no dia 13 e a Matinhos (PR) no dia 19.

A seguir, o show que tem arrebatado multidões chegará a Osório (RS) no dia 20, Sorocaba (SP) no dia 27 e Blumenau (SC) em 3 de fevereiro, último dia de expediente nos palcos antes das férias. Com descanso programado para um mês, Luan Santana fará uma pausa para recarregar as baterias a partir de 5 de fevereiro.

VIVA O SALDO DE 2023

Em 2023, com o projeto Luan Ccity 2.0 e um catálogo de sucessos, Luan fez mais de 1,2 bilhão de streams no Spotify. Neste primeiro dia útil do Ano Novo, 2 de janeiro, alcançou a importante marca de 14,4 milhões de ouvintes mensais, seu recorde na plataforma.

DEJA VU

Lançada em 7 de dezembro, a música “Deja Vu” é líder entre as mais tocadas do Brasil e ocupa a 29ª posição do Spotify no ranking mundial da rede. O áudio oficial já supera 30 milhões de plays e o clipe soma mais de 20 milhões de views.