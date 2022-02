Cresce procura por cartões-conteúdo na COOP

A comodidade e as facilidades oferecidas pelos cartões pré-pagos, também conhecidos como cartões-conteúdo, têm contribuído para alavancar as suas vendas na Coop. Desde 2015, já foram comercializados mais de 750 mil cartões plásticos, permitindo o acesso a vários conteúdos nacionais e internacionais. O portfólio disponível hoje na rede ultrapassa 20 itens (SKUs).

“Este produto permite o acesso seguro a conteúdos, não é necessário informar o número de um cartão de crédito, fornece maior controle nos gastos e, principalmente, inclui cooperados e clientes que não possuem um cartão de crédito. Além disso, quem é amante do reality show da TV Globo, por exemplo, pode carregar o cartão-conteúdo Globoplay de acordo com o seu interesse e ficar ligado o tempo todo com acesso a conteúdos exclusivos”, explica Alexsandra Amorim, coordenadora da área Coop Facilita.

Cartões-conteúdo

Nos últimos 12 meses, os cartões-conteúdo têm registrado picos de venda em épocas sazonais, como férias de janeiro e de julho, Black Friday e Natal. Na Coop, os cooperados e clientes também encontram o cartão iFood, permitindo efetuar suas compras na própria rede, que acabou de aderir ao aplicativo desse delivery.

Outros produtos disponibilizados pela área Coop Facilita são os cartões-presente (gift cards) para diversas ocasiões, como Queijos e Vinhos, Churrasco, Chá de bebê, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais e Amigo-Secreto, que podem ser recarregados com o valor que desejar, entre R$ 10,00 e R$ 500,00. Os cartões-presente e cartões-conteúdo são encontrados em displays distribuídos pelas lojas junto aos demais produtos digitais.

Coop

Hoje, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br