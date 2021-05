Como escolher a melhor corretora de criptomoedas?

Liquidez, segurança, prazos e taxas são os principais fatores a considerar na escolha.

O mercado de criptomoedas é bastante vasto. A cada dia surgem novas moedas virtuais. Isso vem atraindo os olhares de muitos investidores. E se você é mais um que pensa em investir em bitcoins, aqui vamos dar dicas essenciais para que você possa escolher uma exchange (corretora de criptomoedas).

Mesmo com a crise econômica de 2020, o bitcoin, criptomoeda mais popular, cresceu 419% perante o real no último ano. Em comparação, o ouro, um investimento tradicional em tempos de crise, teve uma alta de 56% em 2020, o que mostra a relevância do bitcoin no mercado.

E mesmo com esse crescimento estrondoso, o bitcoin está longe de ser a criptomoeda mais valorizada do mercado. Para se ter uma ideia, as moedas Terra e Holo valorizaram mais de 2.000% no primeiro trimestre de 2021. Investir em criptomoedas pode ser a melhor fonte de rentabilidade nesse momento.

Confira abaixo as nossas dicas para escolher a melhor corretora de bitcoins para você:

Confirme a existência da empresa

Apesar de já ter mais de 10 anos, o mercado de criptomoedas pode ser considerado novo por muitos. Então, é importante que, antes de investir, você confirme a real existência da exchange. Existem muitas empresas forjadas no mercado que aplicam golpes em investidores iniciantes neste mercado, por isso fique alerta.

Busque todas as informações possíveis sobre a empresa, desde o CNPJ da organização até a localidade do negócio e seu quadro societário. Verifique se a empresa possui funcionários reais e se estes possuem experiência relevante no mercado de criptomoedas.

Outra dica importante é checar a filiação da exchange. Como as criptomoedas não possuem regulamentação governamental, o ideal é que as corretoras estejam filiadas à ABC Cripto, organização que estimula o desenvolvimento das criptomoedas no Brasil.

Verifique o nível de segurança da exchange

O mercado de criptomoedas é aberto e público, controlado por criptografia, por isso você precisa testar o nível de segurança da exchange para atestar que os seus investimentos estarão seguros. Verifique fatores simples como a autenticação em duas etapas, senhas fortes e barreiras de segurança contra a invasão de terceiros.

Garantir a segurança é importante para não perder seus investimentos ou ter os dados expostos por criminosos na internet. Uma boa exchange possui um alto nível de segurança para coibir qualquer tipo de problema e não atrapalhar as suas negociações.

Liquidez e volume de criptomoedas

Uma exchange precisa ter um alto volume de negociações para oferecer a compra e venda de diversos criptoativos. Se possível, a corretora também pode ter integração com exchanges internacionais, o que torna a liquidez ainda maior.

Sites como o Biscoint e o Cointrader, são especializados no assunto, e listam as exchanges brasileiras conforme sua relevância. Dessa maneira, você saberá descobrir quais as melhores opções em questão de liquidez e volume, ou seja, que permitem negociar seus ativos sempre que você quiser.

Métodos de pagamento

Também é fundamental que você saiba quais são os métodos de pagamentos oferecidos pela exchange. Na Novadax, por exemplo, é possível realizar transações via depósito bancário. Existem outras corretoras que também oferecem pagamentos via cartão de crédito.

Prazos e taxas

Existem algumas taxas cobradas pelas corretoras de criptomoedas, como a taxa de saque, taxa de saque BTC, taxas de ordem passiva e ativa. Por isso, é importante descobrir as taxas das exchanges no mercado antes de realizar seus investimentos para não perder rentabilidade.

Outro ponto importante é checar os prazos das negociações. Então, pesquise sobre os prazos para depósitos e saques para criptomoedas. Esse é um ponto fundamental para entender em quanto tempo você consegue investir ou realizar um saque na exchange.

Há diversas opções de exchanges no mercado, então vasculhe bastante para encontrar a melhor para você. O mercado de criptomoedas é cada vez mais atrativo para o Brasil, oferecendo alta rentabilidade e proteção contra a inflação. Estude bastante, comece com pouco e cresça seus investimentos em criptoativos.