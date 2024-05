Como recuperar um carrinho abandonado no e-commerce?

No e-commerce, é comum as pessoas adicionarem itens ao carrinho e não concluírem a compra. Não há nada mais frustrante para quem possui uma loja online ver essa cena acontecer e depois tentar recuperar um carrinho abandonado.

As razões que podem influenciar um consumidor a não finalizar uma compra são variadas. Saber o que leva o público a agir dessa forma ajuda a minimizar os riscos para o seu negócio.

Neste artigo, vamos abordar alguns motivos dessa situação ocorrer e as principais estratégias para você saber como recuperar um carrinho abandonado e aumentar suas vendas.

O que écarrinho abandonado?

O abandono de carrinho no e-commerce acontece quando um cliente separa um ou mais itens no site e por algum motivo não finaliza o pagamento. Isto é, a pessoa navega pela plataforma da empresa, seleciona os produtos que deseja levar para casa e não conclui a compra.

Segundo a pesquisa Abandono de Carrinho, da Opinion Box, de abril de 2022, 78% das pessoas entrevistadas têm o hábito de desistir da compra na reta final. Além disso, 15% têm essa atitude com frequência.

Ter acesso a esses dados pode ajudar os donos de e-commerce a descobrir o que motiva o público a agir dessa maneira, e assim implementar estratégias para recuperar os carrinhos abandonados.

Sabemos que quanto maior a taxa de abandono de carrinho, menor será o índice de conversão, logo as vendas e a lucratividade diminuem. E isso não é bom para a saúde financeira dos negócios.

A seguir, você vai entender as principais razões que fazem os consumidores abandonar seus carrinhos e não efetuar a compra.

Por que acontece o abandono de carrinho? Entenda!

O abandono de carrinho está ligado à experiência que o usuário tem no e-commerce. Para deixar um consumidor satisfeito, sua loja online precisa ofertar produtos de qualidade e ter um funcionamento fácil e rápido em todas as etapas da jornada.

No entanto, nem sempre os sites conseguem atender a esses e outros requisitos importantes, deixando os usuários descontentes.

Diferentes causas podem influenciar, de forma negativa, a navegação do público. E mesmo que ele selecione itens para adicionar ao carrinho, no final pode não efetuar a compra.

Listamos os principais motivos que tornam a vivência dos clientes ruim, influenciando o abandono de carrinho. Veja!

Dificuldade de navegação e fluxos demorados

O mundo virtual exige agilidade e facilidade de navegação para proporcionar uma boa experiência aos clientes.

Os consumidores buscam caminhos curtos no uso da internet e respostas rápidas para seus cliques. Portanto, os processos para realizar a compra na loja online não podem ser complexos e demorados. Do contrário, seu e-commerce pode ter um carrinho abandonado.

Para evitar desistências de compra, ofereça uma plataforma otimizada, intuitiva e que tenha um suporte via chat para eventualidades que possam acontecer na jornada de compra.

Carência de opções de pagamento

Todo cliente quando navega em uma loja virtual, na hora de finalizar a compra ele quer ter acesso a diferentes opções de pagamento para escolher a mais conveniente para o bolso, ou a melhor em segurança.

O mercado oferece formas de pagamento que facilitam esse processo. Alguns consumidores preferem pagar no cartão de crédito, outros no débito, ou até mesmo no Pix, e ainda existem os que gostam de usar o tradicional boleto bancário.

Porém, nem todos os donos de comércio eletrônico estão preparados para atender a essas necessidades. Então, antes de definir as alternativas mais adequadas para seu negócio, é necessário entender sobre os meios de pagamento online.

Falta de segurança no pagamento

Ter um site que não oferece segurança é um motivo que leva qualquer pessoa a abandonar um carrinho.

Portanto, para o seu negócio transmitir confiança e fazer o consumidor informar os dados pessoais e os do cartão durante a compra, é indispensável ter selos e avisos de segurança na sua loja virtual.

Além disso, oferecer um checkout transparente, isto é, que possibilite concluir o pagamento dentro do próprio site, é mais um atrativo de segurança.

Oferecer frete alto

De que adianta oferecer um produto de qualidade e com bom preço se o frete é alto?

É comum vermos compras com o valor do frete ultrapassando o custo do produto. Esse é um motivo que frustra o consumidor, incentivando-o a abandonar o carrinho.

Quando isso ocorre, o cliente entende como se o valor do frete estivesse disfarçado no preço da mercadoria. Então, fique atento a esse item e busque formas para minimizar essa questão.

Conheça 6 estratégias para recuperar carrinho abandonado

Agora que você já sabe os principais motivos que fazem um cliente abandonar uma compra no e-commerce, chegou a hora de conhecer 6 estratégias para recuperar um carrinho abandonado.

Confira a seguir e melhore suas vendas!

1- Elabore um planejamento com ações de recuperação

Saber as causas reais que levam o público a desistir da compra na sua loja online é vital para definir ações assertivas para recuperar carrinhos abandonados.

Diante disso, a primeira estratégia é elaborar um planejamento com os dados da desistência dos clientes. Para estruturá-lo, é preciso coletar algumas informações. Veja!

Média de carrinhos abandonados no mês;

Quantidade de público que retorna à loja virtual depois de um tempo e finaliza a compra;

Tempo médio de retorno dos clientes no site.

2- Utilize uma plataforma segura e estável

Essa é uma das estratégias mais importantes, pois a estabilidade da plataforma permite oferecer uma melhor experiência aos usuários, facilitando a permanência na loja virtual.

Além disso, o site estável gera confiança no público para realizar compras, pois transmite mais segurança na hora de passar o cartão, sem cair toda hora.

3- Tenha um checkout otimizado

Ter um checkout otimizado facilita o preenchimento das informações para concluir a compra.

Pedir dados básicos, como nome, endereço de entrega e informações de pagamento reduzem o tempo do checkout, simplificando e agilizando a aquisição dos produtos.

No mundo imediatista da internet, quem gasta menos tempo durante a compra sai mais satisfeito da experiência.

E por falar em pagamento, é essencial informar ao consumidor que ele receberá uma nota fiscal eletrônica da compra por e-mail.

Se você é dono de comércio eletrônico ou pretende ter um, é preciso saber emitir uma nota fiscal de e-commerce para cumprir com as obrigações legais e tributárias.

4- Disponibilize diferentes formas de pagamento

Quanto mais formas de pagamento oferecer ao seu consumidor no checkout, menores serão as chances dele abandonar o carrinho, e maiores as possibilidades de fechar a compra.

Existem algumas alternativas disponíveis no mercado, são elas: cartão de débito e crédito, Pix, boleto bancário, transferências bancárias, PayPal, entre outras.

Veja as possibilidades que melhor atendem ao seu negócio e as necessidades dos clientes.

5- Ofereça frete grátis

Quem não gosta de receber um benefício quando compra um produto na internet?

Oferecer frete grátis na finalização da compra pode motivar o público a não abandonar o carrinho, fazê-lo adquirir mais itens e fidelizá-lo à sua marca.

Avalie qual a melhor maneira de disponibilizar frete grátis. Veja algumas: definir um valor mínimo de compra, cadastrar o cliente em programa de fidelidade ou oferecer uma promoção por tempo determinado.

6- Dispare e-mails marketing de recuperação

O e-mail marketing está mais vivo do que nunca. Essa estratégia permite entender melhor a razão pela qual o consumidor abandonou o carrinho da sua plataforma.

É uma alternativa que gera credibilidade e comprometimento da empresa junto aos clientes.

Evitar abandono de carrinho e recuperá-lo é possível!

Neste artigo, você percebeu que o abandono de carrinho é um comportamento recorrente entre os consumidores de e-commerce. Os motivos que os levam a desistir da compra são variados. Embora essa prática seja comum, existem estratégias eficazes para recuperar carrinhos abandonados no seu negócio.

Implementar as 6 estratégias que disponibilizamos aqui pode ajudá-lo a motivar seus clientes a voltar para seus carrinhos e finalizar a compra.

Além disso, é fundamental monitorar e analisar as ações colocadas em prática para saber a efetividade delas. Se elas tiverem bons resultados, é possível aumentar suas taxas de conversão e fazer a sua empresa crescer mais.

