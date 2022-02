Cheque especial vale a pena? Descubra aqui!

Veja se vale a pena contar com este tipo de crédito

Sempre tem aquele mês, no qual usamos todo o dinheiro e às vezes até ultrapassamos o orçamento. Quando você entra no saldo negativo, automaticamente recebe o cheque especial.

O cheque especial é um tipo de crédito que pode ser disponibilizado para sua conta corrente em situações emergenciais e por curtos períodos de tempo. Ele pode ser utilizado sempre que não houver saldo suficiente disponível para efetuar o pagamento de contas, cheques, saques em dinheiro e outras transações.

Este serviço é destinado a clientes de instituições financeiras que tenham crédito já aprovado, mas está sujeito a aprovação de cadastros e até comprovação de renda. O banco deixa esse limite disponível em conta, mesmo sem ser solicitado. Então, para aumentá-lo ou para cancelar é preciso entrar em contato com o seu gerente.

O recomendado ao cliente é que seja usado este benefício apenas quando acontecem imprevistos ou emergências e sempre de forma temporária, não quando a intenção é abrir um negócio. O saldo e limite do cheque especial pode ser consultado no extrato da conta corrente. Mas de todo modo, essa opção não é muito segura por poder gerar juros altos. Confira!

Benefícios

As vantagens de contar com o cheque especial, são:

– Ter mais flexibilidade ao gerenciar suas despesas;

– Apoio financeiro para cobrir gastos inesperados;

– Dependendo da instituição é possível programar a data para o débito dos juros referentes ao limite usado;

– Não há cobranças de encargos caso o crédito não seja utilizado;

– Você pode utilizar tanto o cheque especial, como o cartão de crédito, conforme a sua conveniência.

– O vencimento do crédito é anual e a renovação é automática;

– Você pode solicitar aumento do limite ou cancelamento sem custo algum.

Porém, é preciso advertir que esse tipo de crédito pode custar bem caro, pois tem uma das maiores taxas de juros entre os empréstimos.

Juros

Em geral, os bancos costumam subir a taxa de juros porque não sabem se o limite usado será pago em pouco tempo. Quando um cliente solicita um empréstimo, antes de levar o dinheiro, ele passa por uma análise de crédito. Assim é verificado o valor e o prazo de pagamento, mas no cheque especial é diferente porque você usa primeiro o dinheiro e paga quando fizer um depósito novo na conta corrente.

Por não saber se vai receber de volta o valor ou quando, a instituição financeira cobra taxas altas e que sobem rapidamente se houver atrasos no pagamento. Dependendo da organização, algumas liberam esse limite por dez dias sem cobrar taxa alguma.

Um estudo divulgado pelo Guiabolso apontou que usuários ficam em média 16 dias no cheque especial. Essa modalidade de crédito pode chegar a taxas de 12,7% ao mês ou 318,6% ao ano. A pesquisa analisou dados de 179 mil pessoas e verificou que, em média, elas se endividam por ficarem mais de uma quinzena penduradas neste limite.

Saldo real da conta vs. limite do cheque especial

É importantíssimo para sua saúde financeira não confundir o saldo real que você tem em conta com o valor disponível do cheque especial. Em muitos casos, a instituição financeira soma os valores e faz com que o cliente acredite que tem mais dinheiro do que imagina na conta corrente.

Caso precise mesmo do limite oferecido pelo cheque especial, antes de usá-lo, o ideal é comparar as taxas para escolher a modalidade de crédito que seja melhor para você neste momento. Talvez seja o caso de optar por outros tipos de empréstimo para sair das dívidas e respirar com mais alívio.

Especialistas na economia brasileira, e muitos deles autores de livros de empreendedorismo famosos, revelam que a maioria das pessoas opta por realizar operações nos bancos que são correntistas e por isso não pesquisam outras condições oferecidas por diferentes instituições. Esta pode ser a solução mais cômoda, mas cuidado, pois você pode acabar preso em uma dívida maior ainda, com parcelas a perder de vista e juros altos.

Imagem de Adriano Gadini por Pixabay