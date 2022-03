Crea-SP realiza Simpósio Nacional de Cidades Inteligentes

Conselho apresentará os resultados de um diagnóstico com indicadores de cidades inteligentes de todo o estado de São Paulo em evento nos dias 18 e 19 de março

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza nos dias 18 e 19 de março o Simpósio Nacional de Cidades Inteligentes, evento que abre um debate público sobre como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas a partir do diagnóstico de indicadores de cidades inteligentes dos 645 municípios paulistas. O encontro deve reunir 3 mil pessoas no Parque Tecnológico São José dos Campos, na Estrada Dr. Altino Bondensan, nº 500, na primeira cidade do país a ser certificada pela ABNT (NBR ISO) como uma cidade inteligente.



Para o diagnóstico, os índices sobre população, iluminação, conectividade, saneamento e mobilidade foram avaliados e comparados à perspectiva de realidade obtida em um monitoramento realizado em todas as cidades do Estado. O resultado, além de apresentar o cenário de cada município, também traz 160 propostas de projetos que podem ser desenvolvidos para cada área.



Presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese

O presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese, defende que é uma oportunidade de envolver toda a sociedade — e não apenas os profissionais da área tecnológica – nesse diálogo. “Sabemos que cerca de 70% da população mundial viverá em centros urbanos até 2050. Estamos falando em um crescimento populacional de mais de 25%, que refletirá diretamente na qualidade de vida das pessoas e nas demandas das regiões metropolitanas. Precisamos estar preparados para isso, poder público, profissionais envolvidos no planejamento e desenvolvimento dessas cidades e da sociedade”, explica.



“Esse diagnóstico pode trazer transformações profundas para as cidades. Reunimos diversas contribuições e alcançamos soluções bastante criativas para as menores e maiores dificuldades encontradas nos municípios”, conta a Profa. Dra. Eng. Iara Negreiros, consultora da SPIn (Soluções Públicas Inteligentes), primeira consultoria brasileira voltada exclusivamente para o movimento das cidades inteligentes.



As contribuições citadas por Negreiros foram coletadas em diferentes etapas do Colégio Estadual de Inspetores, grupo de representantes do Crea-SP nos municípios. Entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, foram realizados 10 encontros regionais – em Piracicaba, Taubaté, Mogi Guaçu, Catanduva, Campinas, Santo André, Santos, Ribeirão Preto, Avaré e Araçatuba – voltados para a capacitação desses profissionais na avaliação de suas regiões.



Programação

No primeiro dia, o Simpósio Nacional de Cidades Inteligentes reunirá o Colégio Estadual de Inspetores para a apresentação dos resultados do diagnóstico que eles ajudaram a construir, seguido pela introdução do XIX Seminário Estadual de Fiscalização (SEFISC), a mais importante reunião de fiscalização do exercício profissional do Sistema Confea/Crea.



Simpósio Nacional de Cidades Inteligentes

O segundo dia será de imersão completa em tecnologia, com painéis e palestras divididas em ações simultâneas nos diferentes ambientes do evento. Cidades Inteligentes na Prática; Mobilidade Urbana; Gestão de Resíduos Sólidos; Meio Ambiente; Tecnologias Exponenciais; Mobilidade e Trabalho; Segurança Pública; e o planejamento de cidades por e para mulheres são os temas a serem abordados ao longo de todo o sábado.



Os presentes também poderão aproveitar o dia para conhecer os ambientes temáticos do Simpósio, como a Sala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em uma experiência de realidade mista; o Espaço Mulher, que apresenta as iniciativas do Programa Mulher do Sistema Confea/Crea para a equidade entre gêneros e empoderamento das mulheres engenheiras, agrônomas e geocientistas; e a Exposição de Veículos Elétricos da Guarda Municipal e da Linha Verde; além de visitar o Parque Tecnológico de São José dos Campos.



Crea-SP

