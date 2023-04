Vivemos em um cenário de crise global e diversas disputas geopolíticas que acabam interferindo na economia do mundo inteiro, com a pandemia causada pela COVID-19 ainda deixando alguns rastros, o Brasil se vê no meio disso tudo como um país prejudicado economicamente e com dificuldades para se erguer, se antes o nosso país já passava por problemas, a pandemia deixou as coisas ainda mais complicadas.

Preços abusivos de impostos e taxas, compras no supermercado ou abastecimentos nos postos de gasolina cada vez mais caros, alta taxa de desemprego, desvalorização do Real, dificuldades na recolocação do mercado de trabalho,a lista é extensa dos problemas econômicos enfrentado pelo país nos últimos anos, mas sem dúvidas, um dos pontos que tem ajudado muito é o agronegócio.

O agronegócio ou carinhosamente chamado de “agro” pode ser definido como um conjunto de atividades que envolvem de forma direta ou até mesmo indireta qualquer parte da cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Esse é um mercado essencial e uma das áreas mais rentáveis do Brasil, tendo influência direta na sua economia.

Todos nós temos necessidades, nesse caso, o agronegócio é a área necessária para rodar a economia nacional.

No texto de hoje, iremos mostrar todo o impacto e a importância do agronegócio para a economia, o que faz dessa área tão importante aqui no Brasil? Quais pontos ela impacta? Bora conferir? Então vamos lá!

Afinal, o que é o agronegócio?

Como citamos acima, o agronegócio se trata de um conceito que envolve qualquer produção agrícola ou pecuária, de acordo com o site da própria Agropos, podemos descrever esse termo como : “a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção na unidade de produção, do armazenamento, do processamento e da distribuição dos produtos agrícolas e dos itens produzidos por meio deles.”

Sendo assim, podemos colocar o agro como uma cadeia de produção econômica, fundamental tanto no setor primário, secundário e terciário, não só gerando, mas como também distribuindo uma ampla gama de produtos aos consumidores.

Sabe aquele espaço enorme no meio da mata que você se depara ao fazer uma viagem? Uma grande plantação, ou um bom volume de gados? Isso faz parte do agro, atualmente, a produção costuma se dividir de maneira unilateral, ou seja, quem produz milho só produz milho, quem produz soja foca na soja e assim por diante.

Agronegócio em números

Agora que você já entendeu um pouco mais sobre o agronegócio é hora de começar a listar os números que ele rende para o Brasil, eles são tão positivos e impactantes.

Com a chegada da pandemia causada pela COVID-19, o Brasil passou por momentos econômicos extremamente delicados, e uma das poucas áreas que manteve a estabilidade nacional foi justamente o agronegócio, de 2020 até 2022 o PIB agrícola do país teve um salto de US$ 122 bilhões para US$ 500 bilhões, o equivalente a uma Argentina.

Nos últimos 20 anos, o crescimento foi o maior da história do país com números estrondosos a safra de grãos por exemplo, subiu de 120,2 milhões de toneladas para 310,6 milhões com uma alta de 258%, em termos globais, o Brasil é o quarto no ranking mundial de exportações de produtos agropecuários.

O agro é responsável por aproximadamente 27% do PIB do Brasil, outro dado importante é a sua geração de empregos, foram criados cerca de 65.062 novos empregos só no ano de 2022 vinculado ao agro, em números totais, o agronegócio é responsável por cerca de 19 milhões de empregos no Brasil.

O que faz o agro ser tão importante?

Depois de tantos números fica até mais fácil entender a importância do agronegócio em linhas gerais, certo?Bom a começar que esse é o segmento que proporciona produtos aos consumidores tanto alimentares quanto roupas e acessórios.

Sem o agro e toda a sua produção, muitos itens de consumo diário seriam impossíveis de serem desenvolvidos, pelo Brasil ser um país que produz esses produtos, isso acaba interferindo tanto no desenvolvimento interno quanto também externo.

O agro é fundamental para manter a população nacional abastecida e também para exportar e vender produtos originários do nosso país, o agro representa cerca de 47,6% do total de exportações do Brasil durante o ano de 2022, ou seja, ao colocar os itens e enviá-los para fora, o país consegue movimentar dinheiro e aperfeiçoar seu potencial.

Qual o seu impacto para a economia do Brasil?

Falar de impacto econômico é ainda mais simples depois de tudo que já citamos, o setor sozinho é responsável por mais de ¼ do PIB nacional, também engloba quase metade das exportações e tem quase 20 milhões de colaboradores empregados.

São números estrondosos mas que mostram o quanto esse mercado ajuda o país economicamente e faz com que o Brasil fique cada vez mais forte, o que seria da terra verde e amarela sem o agro? É até difícil imaginar.

Mesmo em tempos de crise, com guerras e pandemias, esse é um setor que se mantém quase que blindado, sendo fundamental para o funcionamento econômico de todo o país e servindo como um dos se não, o principal pilar de rendimentos nacionais.

Economia x sustentabilidade: Os malefícios do agronegócio

Sempre que o agro é colocado em pauta, temos a discussão vinculada ao seu impacto ambiental, com o uso de agrotóxicos, o desmatamento exagerado e o descarte errado de seus elementos, todas essas questões é claro, prejudicam a natureza, mas hoje o agro tem uma visão diferente sobre isso.

A tecnologia facilitou nossa vida e ajudou muito a acelerar tarefas, ela também ajuda o desempenho do agronegócio apresentando ferramentas que trazem uma sustentabilidade maior e uma saída que prejudique menos o meio ambiente como vem acontecendo com recorrência.

O agro é crucial nas nossas rotinas, mas é preciso que ele seja mais sustentável, fator que já está sendo analisado, cuidado e preparado, para blindar ainda mais essa potência nacional e fazer com que ele gere ainda mais rentabilidade econômica para o Brasil.

