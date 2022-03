Suzano abre inscrições para curso de Operadora e Operador de Máquinas Florestais em Taubaté (SP)

Serão 20 vagas ofertadas por meio do Programa Cultivar da empresa em parceria com a Agilis

Para promover o desenvolvimento contínuo nas comunidades em que mantém operações, a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, abre inscrições para o curso de Operadora e Operador de Máquinas Florestais com 20 vagas para o município de Taubaté (SP). A formação faz parte do Programa Cultivar da empresa, realizado em parceria com a Agilis Treinamentos.

Esta é a segunda formação do curso promovida pela Suzano neste ano no Estado de São Paulo. Em 2021, o programa formou 59 pessoas para colheita florestal no interior de SP.

As inscrições estarão abertas de 14 a 25 de março para todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia ou orientação sexual, e deverão ser feitas gratuitamente pela internet, na página do Programa Cultivar da Suzano: https://jobs.kenoby.com/programacultivar. Ao acessar o portal, o(a) candidato(a) deve realizar a inscrição no item “Confira o cronograma”, clicando no link de abril, destinado para a ação.

Curso de Operadora e Operador de Máquinas Florestais

Para participar do processo seletivo candidatos e candidatas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: idade mínima de 18 anos, ter ensino fundamental completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B e disponibilidade para participação integral das aulas.

Após as inscrições será realizado um processo seletivo que inclui prova on-line sobre conhecimentos gerais (português e matemática), no dia 1º de abril, e rodada de entrevistas, prevista para ocorrer entre os dias 18 a 20 de abril.

Candidatos e candidatas aprovadas na seleção firmarão um contrato de aprendizagem durante todo o período em que estiverem estudando. Serão oferecidos benefícios como: bolsa-auxílio, equipamento de proteção individual (EPI), seguro de vida, uniforme, transporte para as atividades práticas e almoço. O curso terá duração de três meses e será realizado em Taubaté (SP). Neste período, os alunos e alunas receberão formação teórica e prática, nas áreas florestais da empresa, seguindo todas as medidas de biossegurança contra a Covid-19.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br