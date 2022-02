Corrida monitorada: 38% das corridas com câmeras da 99 foram feitas em SP

Aplicativo atingiu a marca de 20 milhões de corridas realizadas com o dispositivo



São Paulo, Rio e Manaus são as cidades que mais realizaram corridas monitoradas por câmeras



99 é o único app de transporte a oferecer o serviço de monitoramento por vídeo

O aplicativo de mobilidade 99 atingiu a marca de mais de 20 milhões de corridas realizadas com câmeras de segurança embarcadas nos veículos em 2021. O ranking das viagens com câmeras é liderado por São Paulo com 38,1%, com mais de 7 milhões de viagens monitoradas, seguido por Rio de Janeiro com 7,7%, que realizou 1,5 milhões. Manaus tem 7,1%, com 1,4 milhões, e Porto Alegre representa 5,7%, com 1,1 milhão de corridas com câmeras instaladas no interior dos carros.



Corrida monitorada

As câmeras têm o objetivo de aumentar a segurança nas corridas e são instaladas no retrovisor do carro. O equipamento possui um botão físico de segurança que aciona a central de segurança da empresa para uma ação imediata. Essa é uma iniciativa inédita, lançada em 2018 e, atualmente, o dispositivo está disponível para os motoristas parceiros nas principais capitais do Brasil.



A ferramenta faz parte do kit de segurança da 99, um pacote de recursos que protege os usuários antes, durante e depois das corridas, e opera em alinhamento com inteligências artificiais e a Central de Segurança da plataforma.



“A 99 é uma empresa genuinamente preocupada com a segurança dos passageiros e motoristas, e o investimento em tecnologia de ponta é um dos nossos principais diferenciais. Atuamos nessa frente para oferecer sempre proteção aos nossos usuários a todo momento da viagem”, afirma Leandro Abecassis, Diretor de Segurança da 99.



Como funciona o monitoramento das câmeras

A câmera de segurança da 99 é instalada próximo ao retrovisor central do veículo. O dispositivo possui lentes “olho de peixe”, que proporciona uma visão panorâmica do interior do veículo, além captar imagens no modo noturno e gravar som.



Todas as corridas do app são registradas do início ao fim e as câmeras acompanham um botão físico, localizado em posição sigilosa, que pode ser ativado a qualquer momento pelos motoristas parceiros, e conectado à Central de Segurança da empresa que trabalha exclusivamente na tratativa de possíveis incidentes monitorados por meio de alertas.



No momento em que o motorista ativa o botão de segurança, a Central é notificada e iniciam-se os protocolos de segurança, que podem incluir o acionamento da polícia e do Patrulha 99 , que prestam apoio presencial em caso de necessidade. As imagens captadas também podem ser usadas para ajudar as autoridades na identificação de pessoas que cometerem eventuais infrações.



O passageiro é avisado por mensagem que o carro tem câmera antes de começar a corrida e pode optar ou não em aceitar a viagem. Todas as imagens são armazenadas de acordo com as legislações vigentes e aplicáveis, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados.



Como solicitar a câmera de segurança da 99

Os motoristas da 99 podem solicitar a câmera diretamente no aplicativo da 99, no “botão de segurança”. Há a cobrança de taxa de manutenção e de uma taxa semanal do serviço de monitoramento de R$ 9,90. Além do serviço de monitoramento, esses valores cobrem danos no equipamento ou troca por um novo, se necessário.



Ainda é possível obter a câmera gratuitamente. Para que isso seja possível, basta que o motorista parceiro complete, no mínimo, 35 corridas entre segunda e domingo. Para aqueles que já possuírem o dispositivo instalado e completarem esse mínimo de viagens, é disponibilizada a isenção da taxa de manutenção na semana seguinte. Para mais conferir o regulamento e mais informações: Site Oficial (disponível para versão mobile)



99

A 99 é uma empresa de tecnologia que por meio de intermediação, oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta milhões de pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.