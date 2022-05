Maio Amarelo: CCR RioSP orienta mais de 40 motociclistas em Taubaté

Ação, que abriu o calendário de campanhas do Maio Amarelo, contou com a participação da Secretaria de Mobilidade do município

A CCR RioSP, em parceria com a Secretaria de Mobilidade de Taubaté (SP), realizou nesta quarta-feira, dia 04/05, a primeira ação da campanha Maio Amarelo. Inicialmente marcada para acontecer na avenida Dom Pedro, às margens da Via Dutra (BR-116), por causa da chuva, a ação foi transferida para a avenida Professor Walter Taumaturgo (Avenida do Povo), no centro da cidade. Das 10h às 13h30, colaboradores da concessionária e da Secretaria de Mobilidade orientaram 44 motociclistas, público-alvo da campanha educativa.

Os motociclistas foram abordados pelos agentes de trânsito. Na sequência, os participantes foram orientados sobre a importância da manutenção do veículo. Eles também receberam da concessionária um folheto da campanha, com dicas de segurança. Por fim, os motociclistas ganharam da concessionária uma antena corta linha, uma flanela e um cordão para prender a chave do veículo. “Achei excelente a iniciativa da concessionária. Além de receber orientação, ganhei uma antena para proteger da linha com cortante”, diz Henrique Sales Moreira um dos participantes da campanha educativa.

A segunda ação da campanha está marcada para o dia 12/05, quinta-feira, na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, com a participação da Diretoria de Trânsito da cidade.

Ações

Durante o mês de maio, a CCR RioSP promove ações de educação de trânsito para a campanha Maio Amarelo, que este ano tem como foco os motociclistas e os ciclistas. Também serão realizadas atividades para o motorista profissional, no posto de pesagem de veículos de Guararema (SP) e em Roseira (SP), no posto do Programa Caminhos para a Saúde. Além de ações Vou de cinto, em Guararema (SP) e Resende (RJ), para conscientizar os passageiros de ônibus de turismo sobre a importância de utilizar o cinto de segurança durante toda a viagem.

Para os pedestres, a concessionária realizará, em São José dos Campos (SP), duas ações. Uma vai abordar os cuidados com a saúde mental enquanto a segunda tem o objetivo de orientar sobre o uso da passarela. A campanha conta com spots na programação da CCR FM e mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

Redes Sociais

A CCR também preparou ações digitais para o Maio Amarelo. A campanha ‘Gente boa, mundo bom’ vai trazer, além de orientações sobre segurança no trânsito dicas de cidadania e empatia, mostrando que ser um bom cidadão é coisa de gente do bem, gente legal. As peças poderão ser vistas nas redes sociais do Grupo CCR, como Instagram e Facebook.

CCR RioSP

Sobre a CCR RioSP: A CCR RioSP é responsável pela administração das Rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101), num total de 626 km de extensão. A Via Dutra liga as duas regiões metropolitanas mais importantes do país – Rio de Janeiro e São Paulo – que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro. Já a BR-101, entre Ubatuba (SP) e o Rio de Janeiro (RJ), passa por uma região litorânea que tem grande fluxo turístico. Saiba mais em www.ccrriosp.com.br.