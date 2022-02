Salão Internacional do Automóvel e Autódromo de Interlagos unem-se para criar o maior festival automotivo do mundo: São Paulo Motor Experience

• Evento inédito acontecerá de 6 a 14 de agosto deste ano.

• Com tradição de 60 anos na realização do Salão do Automóvel, a RX Reed Exhibitions prepara um novo evento repleto de conteúdo, entretenimento e, principalmente, experiências dos visitantes com marcas e produtos.

• As principais montadoras e importadores – cerca de 40 marcas – estão negociando a participação no evento que promete ser o maior festival automotivo do mundo.

Disruptivo. Moderno. Atrativo. Antes mesmo de abrir suas portas, o São Paulo Motor Experience (SPMXP) já coleciona virtudes atribuídas pelos principais expositores do meio automotivo do Brasil. A RX (Reed Exhibitions), com experiência de mais de 60 anos na organização do Salão Internacional do Automóvel, apresentou o conceito de seu novo evento para o segmento alguns meses atrás e o megaevento despertou interesse do público presente, composto pelos principais executivos da indústria automotiva, além de representantes dos setores financeiro, bens de consumo e combustíveis – potenciais patrocinadores do projeto.

Autódromo de Interlagos

O palco deste grande espetáculo está confirmado: o Autódromo de Interlagos, templo do automobilismo mundial. A data também foi anunciada: será de 6 a 14 de agosto de 2022. Os ingressos serão colocados à venda a partir de abril, a preços que irão variar de R$ 40 a R$ 7.000, dependendo do número de “atrações” contratadas pelo visitante.

Cerca de 40 montadoras e importadores abriram negociação com a RX para reservar seus espaços, que não se restringirão aos boxes, mas permitirão diversos tipos diferentes de ativação em todo o autódromo.

Salão Internacional do Automóvel

“Vamos entregar com muito orgulho para a capital paulista um novo Salão do Automóvel, com a previsão de movimentar mais de R$ 300 milhões na economia da cidade e gerar cerca de 20.000 empregos diretos e indiretos”, adverte Claudio Della Nina, presidente da RX. O Salão do Automóvel cederá toda a experiência adquirida em dezenas de edições para este novo evento, mas com a introdução das devidas inovações requeridas por uma era digital, com geração de conteúdo e entretenimento.

A realização do evento em Interlagos contará com o apoio institucional da Prefeitura de São Paulo. “Apoiamos as melhores iniciativas que colaboram para movimentar a economia, o turismo, a cultura e o entretenimento na cidade, em função de seu impacto na geração de oportunidades de negócios e empregos em vários setores, como o transporte, hotelaria e alimentação, por exemplo. O casamento de dois símbolos de sucesso em nossa capital, como o São Paulo Motor Experience e o Autódromo de Interlagos, é uma iniciativa muito bem-vinda nesse cenário e que promete a partir deste ano uma diversidade de novas experiências para os paulistanos e turistas de todo o Brasil e do Exterior”, comentou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Maior festival do automóvel no templo do automobilismo na América Latina

De acordo com Gustavo Pires, representante da SPTURIS, “São Paulo é a capital dos grandes eventos brasileiros que proporcionam um impacto enorme na experiência do público e na economia da região. Vemos, portanto, com muita satisfação a realização do nosso maior festival do automóvel acontecendo no maior templo do automobilismo na América Latina, no Autódromo de Interlagos, também palco de muitas outras atrações que simbolizam a alegria e o entretenimento de todas as gerações”.

São Paulo Motor Experience

Projetado nos mínimos detalhes, o São Paulo Motor Experience vem sendo gestado há meses pela equipe do Portfólio Automotivo da RX. Luiz Bellini, diretor dessa unidade, lembra da relevância desse novo evento na estratégia global da RX: “Temos uma longa e sólida tradição na realização de grandes eventos que geram valor, promovem conteúdo e movimentam negócios para a indústria automotiva”, anima-se Bellini, que também tem em seu portfólio eventos como Fenatran, Salão Duas Rodas e Automec.

O executivo destaca a relevância deste novo projeto dentro da estratégia global da RX: “Cada espaço do autódromo está sendo preparado para gerar uma experiência inesquecível todos os participantes do SPMXP“, explica Bellini.

Atrações direcionadas a novas experiências para o público

O conceito elaborado pelos organizadores permitirá ações completamente disruptivas na forma de conectar marcas/produtos aos visitantes, possibilitando diversas ativações diferenciadas, onde a participação de cada expositor será devidamente customizada de acordo com as suas preferências. Para começar, os boxes de Interlagos servirão como área de exposição, onde montadoras e importadores apresentarão público seus principais lançamentos.

Como estaremos em Interlagos, claro, os carros irão pra pista! E não só para o conhecido traçado do circuito (batizada de Pista On Road – a pista principal), e sim em outros cinco tipos de pistas especialmente concebidos para o São Paulo Motor Experience: Pista Off-Road, Pista SUV, Pista UTV, Arena Drifting e Arrancada e Pista New Tech (projetada para demonstrações de novidades tecnológicas).

No total, os organizadores esperam bater a marca de 60 mil test drives ao longo dos nove dias de evento, considerando as ativações somadas de todas as pistas, com o potencial de chegar a 100 mil testes se adicionar na conta as atividades exclusivas pelas manhãs e outras modalidades. E isso não é tudo. Além de gerar uma aproximação como nunca se viu com os potenciais clientes, as marcas expositoras terão condições de efetivar negócios no SPMXP. Uma Arena especialmente concebida para essa finalidade será erguida atrás dos boxes, proporcionando a oportunidade de os visitantes realizarem compras efetivas de veículos, de acordo com a disponibilidade de equipes de Vendas das próprias montadoras.

Com um olhar definitivamente fincado no futuro, o evento oferecerá vários espaços que irão explorar o futuro da mobilidade, como Arena Tech, Arena E&A (discussões e demonstrações de novas tecnologias, como carros elétricos e autônomos), Arena Mobilidade (com opção de test-drive de outros veículos elétricos, como bikes e patinetes), mas também garantirão altas doses de diversão aos visitantes. Estão previstas a Arena de E-Sports + Lab Tech, Festival de Música (com show ao vivo) e Cine Drive In (para os apaixonados por cinema). E, para os mais corajosos, Roda Gigante e voos de balão.

Um olho na pista, outro na sociedade

Atual, o evento também se sustenta em práticas ESG (sigla em inglês para Environmental, Social and Governance), que atendam a importantes demandas da sociedade, desde o planejamento até a realização do evento: “Com uma proposta inédita, baseada em diversidade, inclusão e sustentabilidade, possibilitando às principais marcas do meio automotivo mundial um formato de participação totalmente disruptivo, o SPMXP é o único evento capaz de reunir centenas de milhares de apaixonados com seus objetos de desejo, de um jeito que não acontece em nenhum outro lugar do mundo”, define Lucas Pimentel, gerente de produto da RX e responsável direto pelo São Paulo Motor Experience.

Lucas Pimentel, gerente de produto da RX e responsável direto pelo São Paulo Motor Experience

Com horários de entrada nos dias úteis entre 10h00 e 20h00 e das 09h00 às 20h00 nos finais de semana), a festa não se encerrará ao entardecer. “Iremos promover desfiles noturnos no circuito, aproveitando o acervo de carros clássicos e outras atrações especiais”, adverte Pimentel.

Está nascendo, e com data de estreia confirmada (6 de agosto próximo), o maior festival automotivo do mundo “powered by Salão do Automóvel“. Ligue seus motores.