São José Rugby tem grande estreia no Campeonato Paulista

Equipe joseense venceu o Rio Preto por 119 a 3 no retorno da Competição Estadual

Na tarde deste sábado, 02, no CT Ange Guimerá, o São José Rugby venceu o Rio Preto por 119 a 3, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista da modalidade. Além da estreia da competição, a partida marcou o retorno dos jogos oficiais de Rugby XV, após a pandemia.

O jogo

O São José Rugby entrou em campo com Jhow, Fausto, Brian, Luís Octávio, Pirulito, Breno, Thiago, Latrel, Guto, Pancho, Elizeu Skate, Rivaldo, Rambo, Cabelo e Patrick. Entraram no decorrer do jogo: Brunão, Jonas, Dente, Adriano, Joaninha e Costela.

Desde o início da partida, a equipe joseense impôs seu ritmo abrindo o placar com try de Patrick e a conversão de Pancho. Os visitantes responderam com um penal e fizeram os seus únicos pontos na partida, diminuindo a diferença em 7 a 3.

Na sequência o que se viu foi um verdadeiro show dos Caipiras, explorando os espaços nas laterais da defesa do Rio Preto assinalando mais cinco tries na primeira etapa com: Pancho, Rambo, Rivaldo, Cabelo e mais um de Patrick, além das três conversões de Rivaldo. Na ida para o intervalo, o São José Rugby vencia por 38 a 3.

Na etapa complementar, a equipe joseense manteve o amplo domínio na partida assinalando treze tries: duas vezes com Latrel, um de Rambo, Pancho, Breno, Skate, Pirulito, Patrick, Fausto, Dente, Adriano, Rivaldo e Jhow. Além de 8 conversões: 5 de Rivaldo, 2 de Pancho e um de Cabelo fechando o placar por 119 a 3.

São José Rugby

O atleta do São José Rugby, Guto foi eleito o melhor da partida pela Comissão Técnica. Agora a equipe joseense encara o Tornados no próximo sábado, 09, pela estreia do Campeonato Brasileiro, no mesmo CT Ange Guimerá.

O São José Rugby conta com o patrocínio de Poliedro Educação, DMCard, Vinac Consórcios e Sicoob Cressem. Apoio de Emercor e Tomovale. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Data: 02/04 (Sábado) às 15:30

Local: CT Ange Guimerá- Poliesportivo dos Campos dos Alemães (Rua Valter Dellú, 57, Campos dos Alemães – São José dos Campos)

Foto: Mariana Luz/ Agência NTZ