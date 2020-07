Escape 60 lança jogo final de sua trilogia on-line

Em Operação Cyber Mind, os jogadores precisam derrotar uma inteligência artificial que tenta dominar o mundo digital

O Escape 60, franquia líder em jogos de fuga no Brasil, anuncia o game Operação Cyber Mind, o último da sua trilogia on-line, disponível na plataforma E60 Play. No jogo, os participantes precisam derrotar uma inteligência artificial que tenta dominar o mundo digital.

Com o sucesso das operações Cyber-Twins e Cyber-Hack, jogos anteriores da trilogia, o centro de operações da Pegasus, maior organização terrorista do mundo, foi obliterado. Porém, a cartada final do grupo é a criação da Megasus, uma IA que combina o imbatível poder de cálculo das máquinas com a genialidade do intelecto humano. Agora, Megasus quer digitalizar completamente sua mente, para que possa dominar de uma vez por todas o mundo digital.

Operação Cyber Mind

“Fechamos com chave de ouro uma etapa muito importante na história do Escape 60. Já queríamos entrar no mundo dos games online, e a pandemia só adiantou esse processo natural”, comenta Jeannette Galbinski, diretora de Marketing do Escape 60. “As inovações que desenvolvemos ficarão à disposição dos fãs da marca, mesmo após a reabertura de todas as unidades. E lançaremos mais games em nossa plataforma on-line em breve.”

Operação Cyber Twins

A trilogia de jogos marcou os primeiros investimentos do Escape 60 no ambiente on-line. O primeiro jogo, Operação Cyber Twins, foi lançado em março, junto com a plataforma E60 Play, que foi desenvolvida como forma de entretenimento durante o isolamento social. Para jogar, basta ter acesso à internet, um computador ou smartphone. Diferentemente das salas do Escape 60, onde não é permitido o uso de telefones celulares, esses jogos estimulam pesquisas, que podem ser feitas, por exemplo, com o auxílio de buscadores como o Google.

Happy Hour, delivery e e-commerce

Todos os jogos da plataforma E60 Play estão disponíveis nas modalidades Festa de Aniversário e Happy Hour, em que grupos de até dez pessoas realizam uma comemoração virtual pelo Zoom e desvendam os games juntos, com o auxílio de um monitor do Escape 60.

Outra iniciativa foi a abertura de um e-commerce com produtos exclusivos do Escape 60, como buttons, camisetas, canecas e bonés, e jogos da Galápagos. Por fim, a empresa desenvolveu o jogo A Herança Maldita de Stroutman, no formato delivery, em que cada família aluga o jogo, recebe todos os componentes devidamente higienizados em casa e tem até 24 horas para se divertir.

Escape 60

O Escape 60 chegou ao Brasil em 2015, como uma opção inédita de jogo temático, presencial e interativo. A atração é composta por salas com temas distintos e inéditos, em que os participantes são desafiados a descobrir o enigma do jogo para, então, retornar à liberdade, com uma única condição: que tudo ocorra em apenas 60 minutos. Trata-se de uma experiência única de espírito de equipe, com o mínimo de duas pessoas e o máximo de 16 por sala, com instinto de investigação e capacidade de resolução de problemas. Hoje a franquia está presente em 17 unidades de oito cidades brasileiras, e também desenvolve soluções para os meios corporativos e educacionais. Em 2020, o Escape 60 levou toda a magia dos enigmas dos jogos de fuga ao mundo on-line, onde os escape 60 lovers podem continuar a se divertir com os enigmas da franquia, mesmo a distância. E, para aqueles que querem levar um pedacinho do Escape 60 para casa, a franquia tem um e-commerce no qual comercializa produtos exclusivos e jogos desafiadores. Há também a opção de jogos no formato delivery.