O primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior veio em grande estilo para o Palmeiras. Na manhã desta terça-feira (25), aniversário da cidade de São Paulo, o time alviverde fez a final diante do Santos e venceu por 4 a 0. A partida foi realizada no Allianz Parque, em São Paulo.





Palmeiras é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Palmeiras sagra-se campeão invicto. Na primeira fase, fez sete pontos em três jogos e liderou sua chave. No mata-mata, ainda eliminou Mauá, Atlético-GO, Internacional-RS, Oeste e São Paulo.





Esta foi a segunda vez consecutiva que times do mesmo estado duelam o título. Em 2020, Internacional e Grêmio se enfrentaram e o time colorado venceu nos pênaltis, por 3 a 1, após empate no tempo normal por 1 a 1.





Copa São Paulo de Futebol Júnior

Em 2021 a Copa SP não foi realizada devido à pandemia da Covid-19. A última vez que dois paulistas chegaram à final, porém, foi bem antes. Em 2015, Botafogo e Corinthians jogaram no Pacaembu e o time da capital ergueu a taça ao vencer por 1 a 0.





Os 15 minutos do Palmeiras foram avassaladores. Logo aos cinco minutos, após cruzamento da esquerda, Endrick finalizou de primeira e abriu o placar. Com 15 anos, o jogador terminou como artilheiro do time com seis gols.





Aos 11 minutos, Giovani recebeu boa invertida na esquerda, ajeitou e chutou colocado para marcar um belo gol. Mesmo com a vantagem e com o Santos sem resposta, o Palmeiras seguiu no ataque e marcou o terceiro aos 15 minutos. Gabriel Silva cobrou falta de forma precisa e ampliou.





A situação santista ficou ainda pior, pois antes do intervalo, o zagueiro Derick levou o segundo amarelo e foi expulso. No segundo tempo, o Palmeiras continuou buscando o gol. Aos oito minutos, Gabriel Silva mostrou qualidade de centroavante para completar cruzamento de cabeça e fazer 4 a 0. O restante da partida foi mais cadenciado e, apesar de mais algumas chances do Palmeiras, o placar não se alterou mais.





Ficha técnica:

Santos 0 x 4 Palmeiras

Local: Allianz Parque, em São Paulo;

Data: 25 de janeiro;

Público: 20.814 pagantes;

Renda: R$ 735.620,00;

Árbitro – Gustavo Holanda Souza;

Cartões Amarelos – Ed Carlos, Derick, Lucas Pires, Jhonnathan (Santos);

Cartão Vermelho – Derick (Santos).





Santos

Santos: Diógenes; Andrey (Pedrinho), Derick, Jair e Lucas Pires (Nycollas Lopo); Jhonnathan, João Victor (Matheus Nunes) e Ed Carlos; Wesley Patati, Fernandinho (Rafael Moreira) e Rwan Seco. Técnico: Elder Campos.





Palmeiras

Palmeiras: Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan (Ian); Fabinho, Pedro Bicalho (Pedro Lima) e Jhonatan (Kevin); Endrick (João Pedro), Gabriel Silva (Lucas Sena) e Giovani (Vitinho). Técnico: Paulo Victor.

FPF