“Cores do amanhã” abre votação popular para grafite em escolas de São José dos Campos (SP)

Professores de escolas públicas instruíram alunos para criarem ilustrações sobre Alimentação Saudável

O Projeto Cores do Amanhã é uma iniciativa cultural presente em 10 cidades do Brasil, que utiliza o grafite como meio de expressão para discutir a questão da cidadania. Na cidade de São José dos Campos (SP), professores da rede estadual de ensino participaram, em maio, de uma oficina sobre “Alimentação Saudável”, e incentivaram os alunos a refletirem em sala de aula, para criarem ilustrações que retratem a visão deles sobre a temática. Através de votação popular, que acontece online entre os dias 20 e 23 de junho, duas escolas terão seus muros grafitados com inspiração nas artes vencedoras dos alunos.

Unindo arte, educação e responsabilidade social, os professores estiveram presentes na primeira etapa do projeto “Cores do Amanhã”, que aconteceu no município no dia 24 de maio. Com o tema “Alimentação Saudável”, eles participaram de uma oficina que abordou assuntos como escolha dos alimentos e preparação, etapas do sistema alimentar e prática de atividades físicas regulares. O projeto envolveu 17 escolas da cidade, e contou com a participação de 1.890 alunos e 33 professores, resultando em um total de 133 desenhos inscritos.

Na próxima etapa, as melhores ilustrações passam por uma votação popular, aberta aos professores, alunos, familiares e à comunidade, através do site www.projetocoresdoamanha.com.br/. As votações acontecem a partir das 10h do dia 20 de junho, e vão até às 15h do dia 23 de junho. Duas escolas de cada cidade ganham o Dia do Grafite, e irão receber um workshop sobre os aspectos que envolvem o grafite, para depois terem seus muros grafitados com inspiração nas artes vencedoras dos alunos. Os vencedores serão anunciados no site e nas redes sociais. Ao final do projeto, um livro com o registro das ilustrações dos alunos e dos muros grafitados será produzido, com exemplares distribuídos gratuitamente para todas as escolas participantes.

A oficina de Alimentação Saudável trouxe aos professores informações para tratar do tema além da preocupação com valores nutricionais, incluindo valores sociais, afetivos e sensoriais, e considerando as diferentes fases da vida e etapas do sistema alimentar. Entendendo tópicos como as funções de cada nutriente no organismo e em quais alimentos estão presentes, consumo de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), obesidade em crianças e adolescentes, e mitos e verdades sobre a alimentação, os professores puderam transmitir o conhecimento aos alunos, contribuindo para o crescimento de uma geração mais consciente.

“Nosso desejo é que o tema inspire a reflexão dos alunos sobre a importância de se alimentar bem e praticar atividades físicas com regularidade, e os professores os incentivem a criar ilustrações que promovam o autocuidado para toda a comunidade do entorno escolar”, afirma Allan de Amorim, coordenador de projeto da Horizonte Educação e Comunicação.

O projeto Cores do Amanhã em São José dos Campos tem o patrocínio da Bayer, parceria com a Diretoria de Ensino Região São José dos Campos, realização da Horizonte Educação e Comunicação e da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Alice Rocha, Especialista de Comunicação e Engajamento Comunitário para a divisão agrícola da Bayer, ressalta a importância de aliar alimentação saudável ao projeto artístico. “Estamos muito felizes em patrocinar esta iniciativa que une arte e alimentação saudável. Acreditamos que a arte possa inspirar e motivar mudanças positivas em nossos hábitos alimentares. Esperamos que esse projeto ajude a conscientizar e educar as pessoas sobre a importância de escolher alimentos saudáveis e nutritivos para uma vida mais equilibrada“, conclui.

Votação Popular “Cores do Amanhã”

São José dos Campos – SP

Data: Início às 10h do dia 20 de junho / Encerramento às 15h do dia 23 de junho

Através do site www.projetocoresdoamanha.com.br/

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas áreas de ciências da vida de saúde e nutrição. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade em todo o mundo.

Sobre a Horizonte Educação e Comunicação

Há mais de 30 anos planejamos e realizamos projetos educacionais, culturais e editoriais, sob encomenda de dezenas de empresas e instituições. Com uma equipe que reúne pedagogos, professores, artistas plásticos, designers, editores, jornalistas e outros especialistas com ampla experiência, propomos soluções de comunicação para as temáticas socioambientais, com foco em resultado e inovação. Somamos nesta trajetória mais de 130 projetos nacionais realizados, com atuação em mais de 400 cidades brasileiras, mais de 8.600 professores capacitados, mais de 5 milhões de alunos impactados e mais de 580 publicações lançadas. Acesse: http://www.edhorizonte.com.br/