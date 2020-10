Cresce demanda por carnes temperadas em rede de supermercado

A praticidade e a correria do dia a dia têm elevado a procura por carnes temperadas na Coop – Cooperativa de Consumo. Nos oito primeiros meses deste ano, o volume de venda da linha Toque Maggi, que envolve 33 tipos de carnes temperadas, registrou aumento de 36% na procura, em relação ao mesmo período do ano passado. Mensalmente, são cerca de 40 toneladas consumidas pelos cooperados e clientes.

Carnes temperadas

Esta linha foi lançada em maio de 2018 em parceria com a Nestlé, dona da marca Maggi, e a boa aceitação tem levado a Coop a apostar em novos cortes e preparos, segundo explica Maurício Correa, gerente regional de Operações. Os mais recentes lançamentos são o quibe de bandeja, medalhão de frango e coxinha de frango empanada, que já caíram no gosto dos clientes.

Por outro lado, o supervisor de perecíveis, Eduardo Orlandi, adianta que os campeões de venda da linha são o filé de frango empanado, bife rolê, medalhão de frango, almôndega bovina e coxa de frango recheada.

Toque Maggi

O sucesso da linha Toque Maggi é resultado também da capacitação das equipes do setor de açougue, que foram treinadas para o uso e preparo dos blends de temperos desenvolvidos pela Nestlé exclusivamente para a Coop. A padronização das medidas garante que o sabor de um corte comprado numa loja Coop de Santo André seja o mesmo do encontrado em Sorocaba, por exemplo, embora cada unidade tenha sua preparação local. “Nada é feito ao gosto do preparador de carnes, toda medida é muito bem controlada”, garante Maurício Correa.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.