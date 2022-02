Parque Tecnológico recebe evento sobre Cidade Inteligente

O Parque Tecnológico recebe nesta quinta-feira (17) o evento Cidades Conectadas, que vai mostrar a experiência do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) dentro do processo de certificação de São José dos Campos como Cidade Inteligente.

A certificação está a cargo da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com base em três normas internacionais NBR ISO (International Organization for Standardization).

Cidade Inteligente

São José será o primeiro município brasileiro a obter o selo de Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente, de acordo com as normas internacionais. Apenas 79 cidades no mundo possuem essa certificação. O processo de validação pela ABNT deve ser concluído nos próximos 15 dias.

Cidades Conectadas

O Cidades Conectadas vai mostrar o CSI como um dos principais cases de sucesso no Brasil relacionado às Smart Cities. O evento gratuito está sendo promovido pela empresa Hikvision, líder mundial no fornecimento de soluções e produtos de segurança, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos.

Parque Tecnológico

A empresa participa com equipamentos e soluções do projeto do Centro de Segurança e Inteligência, localizado no Parque Tecnológico.

A programação prevê abertura do evento às 9h, palestras sobre as soluções tecnológicas para o setor de segurança e uma visita ao CSI. Para mais informações e inscrições, acesse o link.

CSI

O CSI (Centro de Segurança e Inteligência), vinculado à Secretaria de Proteção ao Cidadão, é referência nacional em monitoramento inteligente para aplicação em Segurança, Mobilidade, Defesa Civil e Ação Social.

O CSI tem papel fundamental na redução da criminalidade, agilizando o combate aos crimes e até localizando foragidos da Justiça.

Pelo sistema é possível monitorar o transporte coletivo, os semáforos inteligentes, o fluxo do trânsito e o sistema que controla e informa em painéis as vagas do estacionamento rotativo na cidade.

Além disso, a previsão do tempo fornecida pelo Cemaden ajuda a Defesa Civil a monitorar os pluviômetros em tempo real. As imagens captadas pelas mil câmeras também auxiliam as equipes de Ação Social da Prefeitura a cuidar melhor da população em situação de vulnerabilidade.

O CSI, localizado no Parque Tecnológico, será tema do evento Cidades Conectadas – Foto: Adenir Britto/PMSJC