Controle de vendas no varejo: 5 dicas de como fazer!

O controle de vendas no varejo pode ser definido como um conjunto de diferentes práticas usadas para acompanhar as transações comerciais realizadas em uma loja. Essa atividade vai desde o gerenciamento correto do estoque, até o relacionamento formado com o cliente no pós-venda.

Quando você controla de perto tudo o que é vendido no seu comércio, consegue ter uma visão ampla e realista de como sua loja está. Esse processo, inclusive, contribui para identificar se ela está crescendo ou não.

Isso é possível porque o controle de vendas ajuda a aprimorar a gestão financeira, realizar planejamentos com base no volume vendido, identificar oportunidades de negócio, adotar abordagens estratégicas para elevar o volume de vendas e muito mais!

Quer um exemplo prático? Esse monitoramento mostra qual dos seus produtos vende mais e qual está parado no estoque. Com base nessa informação, você pode adotar medidas que ajudem a manter as vendas do primeiro item em alta, mas também pensar em formas de atrair a atenção do público para que o segundo se torne tão interessante quanto.

Gostou da ideia, mas não sabe como fazer um bom controle de vendas no varejo? Então, siga a leitura deste artigo e confira cinco dicas que ajudarão muito você!

Como fazer controle de vendas no varejo? 5 dicas!

Para aprimorar como você controla as vendas da sua loja, algumas das melhores práticas que podem ser implementadas são:

escolha uma ferramenta para registrar as vendas; acompanhe as entradas e saídas de itens do estoque; treine sua equipe; planeje as vendas em curto, médio e longo prazo; alinhe as vendas ao controle financeiro.

1. Escolha uma ferramenta para registrar as vendas

Dependendo do tamanho da sua loja, é possível começar o controle de vendas de maneira simples, por meio de planilhas, como as criadas no Excel. Porém, conforme as vendas aumentarem, o mais indicado é contar com um sistema próprio para esse tipo de tarefa.

Seja qual for a ferramenta que você utilizar, ela precisa contar com campos como:

produto vendido;

quantidade;

valor;

forma de pagamento;

modalidade de entrega;

data de envio;

dados do cliente;

código de rastreio;

entre outros relacionados.

Quanto mais informações, mais fácil fica a gestão da loja, mais pontual o controle e mais insights você consegue extrair para melhorar suas vendas.

2. Acompanhe as entradas e saídas do estoque

Já imaginou ter todo o trabalho de organizar a vitrine de sua loja, se empenhar para atrair o cliente, mas não ter o produto disponível para venda?

As chances de esse potencial comprador migrar para um dos seus concorrentes são altas, não é mesmo? Para evitar perder clientes e faturamento, é fundamental que o controle de vendas seja realizado paralelamente à gestão de estoque.

Somente relacionando esses dois monitoramentos você consegue saber, exatamente, quais produtos foram vendidos, quais ainda têm unidades para serem comercializadas e o que precisa ser resposto com base no volume de procura.

3. Treine sua equipe

O treinamento de equipe em uma loja física desempenha um papel crucial na eficiência operacional e no sucesso geral do negócio. Em primeiro lugar, ao capacitar os funcionários com habilidades específicas e conhecimento aprofundado sobre os produtos ou serviços oferecidos, a loja cria uma equipe mais confiante e bem informada.

Isso não apenas melhora a qualidade do atendimento ao cliente, como também fortalece a capacidade da equipe de responder às perguntas dos clientes de forma eficaz, o que pode resultar em maior satisfação do cliente e, por consequência, em maiores índices de fidelidade.

Além disso, o treinamento contínuo ajuda a manter a equipe atualizada com as últimas tendências e inovações no setor. Isso é especialmente vital em ambientes varejistas, onde a concorrência é intensa e as preferências do cliente podem mudar rapidamente.

Ao estar constantemente atualizada, a equipe pode adaptar suas abordagens de vendas e estratégias de atendimento para atender às demandas em constante evolução do mercado, mantendo a loja relevante e competitiva.

Contudo, ainda que sua equipe tenha recebido o melhor treinamento e esteja preparada para vender mais, não deixe de lado a ideia de adotar um software de gestão de varejo completo conforme suas vendas aumentarem.

4. Planeje as vendas em curto, médio e longo prazo

Outra dica que não pode faltar para um controle de vendas no varejo eficiente é ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Pode parecer um processo trabalhoso em um primeiro momento, mas tenha certeza que ele ajudará muito no crescimento da sua loja!

Para o comerciante varejista físico, o planejamento de vendas serve como um roteiro completo, oferecendo técnicas, ações e um passo a passo para otimizar a eficiência na concretização de negócios em um intervalo de tempo reduzido.

A necessidade de ter um planejamento bem formulado é que, quando você tem previsibilidade de suas receitas e o entendimento de quais produtos são os mais vendidos, fica muito mais fácil criar estratégias para estimular novas aquisições.

O que estamos querendo dizer aqui é que conhecer o comportamento e as preferências do consumidor é essencial para atendê-lo pontualmente e, com isso, gerar mais oportunidades de vendas para o seu comércio.

5. Alinhe as vendas ao controle financeiro

Mais vendas, mais faturamento, certo? Por isso, saber como fazer o planejamento financeiro empresarial é uma parte essencial da gestão de uma loja.

Ao monitorar suas vendas, você também identifica quais produtos vendem mais, quais têm um ticket médio maior, e até mesmo questões como ROI (retorno sobre investimento) e CAC (custo de aquisição de clientes).

Com todas as contas organizadas, suas tomadas de decisão se tornarão muito mais precisas, elevando as chances de resultados melhores.

É possível, por exemplo, ver quais partes da sua loja necessitam de novos investimentos financeiros, tais como marketing ou logística. Isso ajuda a atender os clientes com mais precisão e a destacar sua marca no mercado, gerando novas vendas.

Viu como fazer controle de vendas no varejo não é tão complicado assim? Com boas dicas e as ferramentas certas, você melhora o gerenciamento da sua loja e aumenta (muito) as chances de alcançar todas as suas metas!

Este artigo foi escrito pela F360, plataforma de gestão de financeira para lojas e franquias que torna o gerenciamento desses negócios muito mais eficiente, seguro, fácil e dinâmico.

Image by tirachardz on Freepik