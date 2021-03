COOP promove Páscoa Solidária para ajudar fundos sociais

Para colocar em prática um dos atributos da marca – o “C” de consciência, a Coop, por meio de sua plataforma de sustentabilidade Coop Faz Bem e a área comercial, realizará no período de 8 de março a 2 de abril, a Páscoa Solidária, uma ação que consiste em disponibilizar nas áreas de atendimento de todas as lojas carrinhos, envelopados com a campanha, para que as pessoas possam fazer a sua doação de ovos e chocolates.

Páscoa Solidária

Tudo o que for arrecadado será retirado pelas equipes do Fundo Social de Solidariedade de cada cidade onde a Coop atua para ser entregue às famílias em vulnerabilidade social cadastradas em suas bases. “Nossa ação está sustentada no propósito da Coop, que é Cooperar Faz Bem, e atrelada à consciência, um dos atributos da marca Coop”, afirmam Monica Elisa Guazi, analista de Marketing Comercial, e Camila Tobias, analista da área de Responsabilidade Social.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 98 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 64 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.