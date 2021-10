5 opções de carreira pública na área do Direito

Além da atuação no setor privado, profissionais formados em Direito podem seguir carreira pública

O diploma de Direito abre um leque de oportunidades no mercado de trabalho, uma das razões pelas quais o curso é tão procurado no país. Além de atuar no setor privado, os juristas podem optar por seguir carreira pública.

Existem diversas carreiras jurídicas públicas que podem ser ocupadas exclusivamente por bacharéis em Direito, cujo ingresso ocorre por meio de concurso de provas e títulos. Dentre as vantagens das ocupações, podemos citar a estabilidade e a remuneração mais alta se comparado ao setor privado.

Se você se interessa pelo curso de Direito, reunimos cinco possibilidades de carreira pública na área jurídica que você pode seguir!

Juiz

A magistratura é uma das carreiras mais cobiçadas no âmbito do Direito. Em primeira instância, esse é o principal responsável por analisar, resolver de forma imparcial e julgar com base nas leis as questões levadas até ele. Para concorrer a uma vaga de juiz de Direito, é necessário ter, ao menos, três anos de prática jurídica.

Delegado de polícia

É o responsável por presidir o inquérito policial, coordenar as atividades policiais, solicitar medidas protetivas ao juiz, administrar as delegacias e, principalmente, comandar as investigações de crimes. Os delegados da Polícia Civil atuam em âmbito estadual, enquanto os delegados da Polícia Federal são responsáveis por investigações de natureza federal.

A exigência para ocupação do cargo na área civil é de dois anos de prática jurídica ou policial comprovada na data da posse, enquanto no âmbito federal o pré-requisito é o mesmo – só aumenta o tempo, que deve ser de, no mínimo, três anos.

Defensor público

O defensor público presta assistência jurídica gratuita para quem não tem recursos financeiros para conseguir pagar uma defesa particular. Embora seja um funcionário público, ele atende às necessidades de seu cliente, e não do município, estado ou governo. Para ocupar o cargo, o candidato deve comprovar experiência jurídica. O tempo varia a cada edital – normalmente, é de três anos. Aos interessados na área, inclusive, há editais em aberto, como o concurso DPE PR.

Promotor de justiça

A promotoria atua no Ministério Público, órgão dos governos estadual ou federal, que defende os interesses da sociedade e do regime democrático. Na área criminal, atua no combate à criminalidade e na fiscalização das penas, e, na área cível, atua nos interesses da sociedade. Para seguir a carreira, o candidato deve comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

Procurador

No setor público, o profissional também pode atuar advogando. Aqui, porém, ele recebe o nome de procurador e precisa comprovar alguns anos de experiência jurídica. Sua atuação pode se dar em diferentes níveis.

• Procurador da República: é membro do Ministério Público Federal, atua como fiscal da lei em defesa da ordem jurídica do país e dos interesses do regime democrático.

• Procurador da Fazenda: é o Advogado da União, atua nas ações tributárias e administra a dívida ativa da União Federal.

• Procurador de Contas: fiscaliza o cumprimento da Constituição e das leis.

• Procurador do Estado: é responsável pelo planejamento, coordenação, controle e execução de atividades jurídicas de interesse do Estado.

• Procurador Municipal: exerce as mesmas atribuições do Procurador do Estado, mas em ordem municipal.

Foto:istock