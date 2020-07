Gincana do esporte rende doação de 1.438 quilos de alimentos

A Gincana das Torcidas Solidárias, realizada neste sábado (4) em três regiões da cidade, contou com a adesão da população e rendeu 1.438 quilos de alimentos doados para o movimento São José Sem Fome. A ação foi realizada em parceria entre a rede de supermercados Coop e a agência de marketing esportivo NTZ.

Gincana das Torcidas Solidárias

A gincana mobilizou as equipes de basquete, rugby e voleibol que representam São José dos Campos no esporte de alto rendimento. Cada uma montou um posto de recebimento das doações em uma unidade do supermercado. A partir das 10h, os postos passaram a receber os alimentos. Em troca de 1 quilo de arroz ou feijão, os doadores receberam uma máscara de proteção contra a covid-19 contendo a estampa da modalidade. Além disso, ganharam um voucher para concorrer a uma camisa oficial de cada equipe.

São José Basketball

Na unidade do Jardim Morumbi, na região sul, o São José Basketball recebeu mais de 700 quilos de alimentos. A modalidade foi representada por membros da comissão técnica e pelo Sanja, mascote da equipe criado recentemente. Os torcedores que fizeram doações ganharam 500 máscaras e brindes oferecidos pelos patrocinadores da equipe.

São José Rugby

Em Santana, na região norte, membros da comissão técnica e atletas do posto de coleta do São José Rugby entregaram 250 máscaras e receberam cerca de 300 quilos de arroz ou feijão.

São José Vôlei

Enquanto isso, na região leste, na unidade da Coop no Novo Horizonte, o São José Vôlei – representado por atletas das categorias de base e ex-atletas – entregou 200 máscaras e obteve 438 quilos em doações.

Embora o regulamento da gincana previsse que a equipe vencedora seria a que conseguisse zerar o estoque de máscaras de proteção em menor tempo, o sucesso do evento e a rapidez com que todas trocaram suas máscaras pelas doações, os realizadores preferiram considerar todos os participantes como vencedores. Os alimentos arrecadados já estão sendo encaminhados para o Centro de Distribuição do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, na região norte da cidade.

Cada equipe fará o sorteio de uma camisa oficial para os torcedores que receberam os vouchers. O anúncio dos ganhadores será feito nas páginas de suas redes sociais.

Campanha

O Movimento Covid19 São José Sem Fome tem o objetivo de levar gêneros alimentícios e itens de higiene para famílias em risco social devido a pandemia no município. Segundo seus organizadores, a campanha é laica e apartidária.

A campanha mantém 17 postos avançados de arrecadação em endereços de pessoas físicas e estabelecimentos comerciais. Desde o mês de março até o momento, 16.386 das famílias inscritas receberam em casa um kit emergencial contendo arroz, feijão, macarrão, óleo, molho de tomate, água sanitária e sabonete.

As equipes de basquetebol, rugby e voleibol contam com apoio da Prefeitura de São José dos Campos por meio da LIF (Lei de Incentivo Fiscal).

O Sanja, mascote do São José Basketball, marcou presença na gincana que reuniu as equipes de basquete, rugby e voleibol que representam a cidade – Foto: Divulgação