Coop promove Campanha de Verão

Até o fim do mês de fevereiro, a Coop realizará sua tradicional Campanha de Verão, envolvendo todas as unidades de supermercado e de drogaria.

Campanha de Verão

Durante o período, é possível encontrar diversas ofertas voltadas aos produtos da época, com destaque especial para proteção e hidratação da pele, itens de praia, como cooler, guarda-sol e caixa térmica, além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, snacks, ventilador e circulador de ar.

Os cooperados contam ainda com preços exclusivos em vários itens, tabloides especiais, ação nas redes sociais e as vantagens dos serviços Coop Entrega, disponível nas 10 cidades onde o negócio supermercado está presente, e o Coop Retira, em operação em algumas unidades do ABC e do Interior.

Coop

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br