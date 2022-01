Aulas do Programa de Qualificação da Suzano para pessoas com deficiência começam hoje em Jacareí (SP)

Com essa ação, a empresa busca contribuir com a capacitação profissional desse público no mercado de trabalho



A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, inicia, nesta segunda-feira (24), a turma do Programa de Qualificação Profissional (Somar) voltado para pessoas com deficiência (PcDs) em Jacareí (SP).

PcDs

Ao todo, até 16 pessoas participarão do curso de Auxiliar de Produção de Celulose. As aulas serão realizadas no Senai de Jacareí (SP), seguindo todos os protocolos de segurança e saúde.

Aulas do Programa de Qualificação da Suzano

Com 160 horas de aulas, o curso irá abordar: fundamentos em produção de polpa do papel, matemática, organização do trabalho e gestão, química e processo de produção de polpa. Todos(as) os(as) alunos(as) que concluírem o Programa de Capacitação e forem certificados(as) também poderão participar de futuras seleções realizadas pela Suzano, conforme disponibilidade de vagas.

Suzano

