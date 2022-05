Colinas Shopping completa 25 anos com homenagem a Ronald Levinsohn, coquetel e lançamento de torre comercial

Com jazz ao vivo e brinde comemorativo, encontro reuniu aproximadamente 300 pessoas em auditório da Colinas Green Tower, que também foi oficialmente entregue ao mercado

Em coquetel que celebrou as ideias visionárias do empreendedor Ronald Guimarães Levinsohn (1935-2020) e todos os parceiros – clientes, lojistas e colaboradores, entre outros – que fazem parte da história do Colinas Shopping, o Grupo Colinas comemorou nesta segunda-feira (9) os 25 anos do mall, que foi inaugurado no dia 7 de maio de 1997.

Além das homenagens que deram o tom da festa, a ocasião serviu para falar do futuro: o Grupo Colinas oficializou o lançamento da Colinas Green Tower (CGT) – um marco construtivo para São José – e reforçou a valorização do endereço, que receberá cinco novas torres residenciais até 2024, com empreendimentos da MVituzzo e RDC. O complexo multiúso do Colinas Shopping também recebe investimentos, com a instalação de uma subestação de energia elétrica inédita no mercado de shopping centers do país.

“A nossa missão para o futuro é dar continuidade a esse trabalho iniciado por ele (meu avô, Ronald). Vamos seguir investindo e acreditando nesta cidade. Temos grandes projetos no horizonte”, afirmou o diretor de Novos Negócios do Grupo Colinas, Mario Henrique Levinsohn, durante o evento.

Foto: Gilberto Freitas

25 anos do Colinas Shopping

O coquetel de 25 anos do Colinas Shopping reuniu aproximadamente 300 pessoas, entre empresários, formadores de opinião, autoridades políticas e representantes das principais entidades do setor de varejo e comércio. Estiveram presentes, entre outros, o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira, o deputado federal Eduardo Cury, a presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial) Eliane Maia, a empresária Patricia Daher e a influenciadora e nutricionista Mari Ferri d’Ávila.

Todos foram recepcionados pela família anfitriã, representada por Maria Henriqueta (viúva de Ronald), Priscilla Levinsohn (filha) e Mario Henrique Levinsohn (neto), além de Emerson Marietto, CEO do Grupo Colinas. Com a jornalista Fabiana Scaranzi como mestre de cerimônia, a reunião festiva contou com bolo assinado por Isabella Suplicy, decoração da Cazu Decor, cardápio assinado pelo Cassiano Restaurante e show em tributo a Ella Fitzgerald, pela atriz e cantora Letícia Soares.

Colinas Green Tower

Durante o encontro, o Grupo Colinas também oficializou a inauguração da Colinas Green Tower – imponente torre corporativa e empresarial que já é sede de grandes empresas, como a multinacional Ball Corporation.

A CGT, que recebeu R$ 180 milhões em investimentos, inaugura um novo vetor de crescimento em São José dos Campos, assim como o Colinas Shopping foi há 25 anos. Genuína Triple A (nível máximo de qualidade, padrão de construção e de tecnologia em sistemas prediais), foi projetada e construída sob os mais exigentes padrões do setor, certificada pelo U.S. Green Building Council com o selo LEED Gold e é a única com heliponto homologado para aeronaves de grande porte no Vale do Paraíba.

Com esses predicados, a CGT atende aos requisitos mundiais do mercado corporativo e está preparada para receber empresas de todos os portes. Com 17 mil metros quadrados de área privativa, integra o complexo multiúso do Colinas Shopping, que ainda conta com o Colinas Shopping e o Golden Tulip São José dos Campos. Atualmente, o complexo gera 1.700 empregos diretos e indiretos.

Além da torre comercial, o Grupo Colinas também investe na instalação de uma subestação de energia elétrica inédita na região e no mercado de shopping centers, que vai atender com segurança e de maneira redundante todo o complexo. Serão instalados dois equipamentos da Toshiba, garantindo confiabilidade, estabilidade e disponibilidade de energia, inclusive para a futura expansão do empreendimento.

A subestação blindada – característica que a torna muito mais segura – é igual à usada na Cidade Olímpica, no Rio de Janeiro, por exemplo, e sua utilização é inédita no mercado privado. O investimento total é de R$ 40 milhões, e a instalação começa a ser executada em julho deste ano.

Legado de Ronald Levinsohn

A consolidação do complexo multiúso do Colinas Shopping era um dos objetivos de Ronald Levinsohn. Para além de um centro comercial, com serviços e experiências, ele vislumbrava o crescimento de São José. “Meu benzinho, esse lugar aqui vai se tornar uma grande cidade”, dizia ele à mulher, Maria Henriqueta, como destacou Mario Henrique em seu discurso.

Foto: Gilberto Freitas

“É a realização de uma ideia, um estilo de vida, uma centralidade para se trabalhar, morar e um local para viver, que prioriza o bem-estar, a qualidade de vida, a sustentabilidade”, explicou Marietto.

Principal vetor de crescimento da região oeste de São José dos Campos, o Colinas Shopping é o principal símbolo do Grupo Colinas, que se destaca na cidade por sempre inovar e revolucionar.

Com atuação no mercado imobiliário há quase cinco décadas, a história do Grupo Colinas começou na década de 1970, quando Ronald se associou ao empresário norte-americano Rodman Rockefeller, filho de Nelson Rockefeller (41º vice-presidente dos Estados Unidos e 49º governador de Nova York).

Em São José, eles desenvolveram o empreendimento Vista Verde, que foi o primeiro bairro planejado da cidade. Depois, nos anos 1980, conduziram o projeto do Condomínio Jardim das Colinas, um plano ousado em uma região nova, mas muito estratégica, como identificou Ronald.

A construção de um shopping ao lado do residencial de alto padrão, na década seguinte, deu início ao projeto do complexo multiúso, com mall, hotel e torre comercial. “O sonho do meu pai foi concluído com êxito”, disse Priscilla, em seu discurso.

Diretora de marketing do Colinas Shopping, Priscilla também destaca as semelhanças entre o idealizador do projeto, Ronald, e o complexo multiúso fruto do trabalho dele.

“O Colinas Shopping é protagonista, é visionário. Além da história de sucesso, idealizada pelo meu pai e construída com muitas mãos parceiras, o shopping tem um futuro promissor pela frente. É um complexo que me orgulha por representar atributos do meu pai, por ser de vanguarda, por pensar grande. Vamos continuar a construir essa centralidade moderna, inspirada no que há de mais novo nas grandes capitais do mundo”, afirma Priscilla.

Foto: Gilberto Freitas

Colinas Shopping

