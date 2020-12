B-Active oferece 30 bolsas para recuperação de atletas amadores que contraíram Covid-19

Atenta à sua função social, a maior rede de fisioterapia do Brasil vai ajudar 30 atletas a voltarem ao seu desempenho anterior após a cura do Covid-19. As inscrições acontecem de 28 de novembro a 12 de dezembro

O impacto da pandemia do novo coronavírus tem sido devastador na economia e na vida de milhares de pessoas em todo mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 5 milhões já se recuperaram da Covid-19. Todavia, muitas delas continuam com sequelas após a doença. Por ser um vírus novo, pouco se sabe dos efeitos que o vírus pode deixar no organismo de cada indivíduo.

Se para uma pessoa comum, as sequelas físicas podem causar transtornos, limitações, desconfortos e até mesmo restrições, imagina para os atletas amadores que usam os seus corpos como instrumento para suas práticas esportivas?

Pensando nestas pessoas, o médico ortopedista especialista em Medicina Esportiva Benjamin Apter sócio fundador da B-Active resolveu oferecer 30 bolsas para a recuperação dos atletas, sobretudo os carentes, na recuperação suas respectivas performances após ter contraído a Covid -19.

Com a ação, serão beneficiados atletas amadores das cidades de São Paulo -SP, São José do Campos- SP e Brasília- DF. Locais onde a rede B-Active possuí unidades. No total, a franquia e suas franqueadas irão investir quase R$ 90 mil na ação social. O valor de cada tratamento oferecido é de R$ 2.953,00 (dois mil novecentos e cinquenta e três reais).

Sobre o tratamento

O Programa Músculo Esquelético Pós covid-19 consiste em uma avaliação inicial e uma reavaliação final do programa com fisioterapeuta especializado e 30 sessões de fisioterapia funcional além de condicionamento muscular supervisionado.

O objetivo do programa é proporcionar boas condições musculoesqueléticas ao esportista para que ele possa retomar seus treinamentos sem riscos de lesões.

O programa é monitorado com avaliações periódicas, testes clínicos e funcionais. As avaliações destes testes são expressas com dados numéricos e gráficos, sendo possível aferir os resultados obtidos sobre a performance de tratamento de cada indivíduo.

B-Active, uma empresa responsável

O desempenho da Rede B-Active de fisioterapia durante a pandemia foi destaque em diversos veículos de comunicação por todo o Brasil. Tanto pelo sucesso do protocolo de prevenção ao contágio da Covid-19 em suas unidades quanto pelo seu crescimento durante a pandemia, que foi destaque na Revista Exame com a matéria: Com foco em planos de saúde, rede de academias terapêuticas cresce mesmo na pandemia.

Preocupado com a recuperação dos doentes, Dr. Benjamin também fez questão de desenvolver um tratamento para a recuperação dos infectados. Depois de muito trabalho e pesquisa para o desenvolvimento Programa Músculo Esquelético Pós covid-19, o médico queria mais! Foi assim que surgiu a ideia de oferecer as bolsas.

A ação social

“Após o sucesso do retorno de nossas atividades com segurança tanto para colaboradores quanto para clientes, vimos ainda os números dos nossos atendimentos, e consequentemente nosso faturamento subir. E isso ocorreu enquanto nossa equipe desenvolvia o Programa Músculo Esquelético Pós covid-19. Quando o programa ficou pronto, eu percebi que deveria utilizá-lo também para ajudar as pessoas que não teriam condições de contratá-lo, e assim surgiu a ideia da campanha,” destaca Apter.

A criação da campanha contou ainda com o envolvimento de toda a equipe da B-Active, dos franqueados, consultores e prestadores de serviço que rapidamente abraçaram o projeto contribuindo no seu desenvolvimento.

Quem pode participar

Atletas amadores, que tenham contraído e se recuperado da Covid-19, maiores de 12 anos que participam de competições. Os contemplados, precisam ainda residir nas cidades em que a Rede B-Active possui unidades para que possam realizar o tratamento, que é presencial.

Os interessados deverão acessar o site www.bactive.com.br ler e concordar com o regulamento, fazer o download da ficha de inscrição, preencher a ficha e encaminhar junto com os documentos solicitados por e-mail para bolsacovid19@bactive.com.br com o título Bolsa Covid-19. Junto com a ficha de inscrição deve enviar também e toda a documentação comprobatória solicitada para preencher os critérios de participação, seleção e desempate.

Prazos da Campanha

Inscrições: de 28 de novembro a 12 de dezembro;

Divulgação dos ganhadores: 18 de dezembro de 2020;

Início dos tratamentos: até 30 dias após a divulgação do resultado;

Site: www.b-active.com.br Redes sociais: @redebactive

Acesse o edital e o regulamento da ação social aqui!

B-Active

Sobre a B-Active Rede de Fisioterapia e Academia Terapêutica – Desde 2004 presente no mercado, a B-Active tem como principal pilar a Medicina Esportiva e Preventiva baseada em evidências científicas com foco na saúde e bem-estar. O CEO do Grupo é o Médico Ortopedista e Especialista em Medicina Esportiva, Dr. Benjamin Apter. Atualmente a marca tem dez unidades no total. Nove estão localizadas no estado de São Paulo e uma no Distrito Federal. A Rede B-Active oferece diversos programas exclusivos e específicos de acordo com a necessidade de cada pessoa.