96ª São Silvestre aumentará procedimentos antifraude

A 96ª Corrida Internacional de São Silvestre vai aumentar os procedimentos para evitar fraudes e proporcionar a melhor experiência possível ao corredor oficialmente inscrito. Clonagem, transferência de inscrições a terceiros e participações indevidas serão combatidas. A Prova será realizada dia 11 de julho e está com inscrições abertas no site www.saosilvestre.com.br.

São Silvestre

A organização alerta corredores que se aproveitam indevidamente do benefício para a categoria 60+ (50% de desconto). O atleta não poderá ceder sua inscrição a terceiros, pois estará cometendo uma fraude passível de ação judicial e de punição conforme o Regulamento da Prova. Na entrega de kit haverá uma área especial com o objetivo de atender com mais atenção as pessoas de 60+ e realizar a verificação de documentos do inscrito. O número de peito da categoria será diferente para fácil identificação pelas câmeras de identificação do percurso.

No caso dos “pipocas”, o controle de acesso será mantido, para permitir que somente os atletas inscritos e com números oficiais entrem nas áreas de largada e na dispersão/chegada.

96ª Corrida Internacional de São Silvestre

A organização pede gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam à Prova, para não prejudicar os serviços destinados aos participantes oficiais. Novas dinâmicas vêm sendo implantadas para melhor atender aos atletas regularmente inscritos. A infraestrutura é dimensionada para atender o número oficial de inscritos e não contempla atletas sem inscrição (“pipocas”). Como consta em Regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.

Devido à pandemia da Covid-19, a Prova que tradicionalmente acontece em 31 de dezembro desta vez foi transferida para o dia 11 de julho de 2021. Por conta deste novo momento, a organização trabalha em protocolos que serão adotados no dia do evento. Caso não possa ser realizada em julho por determinações de órgãos públicos competentes, as inscrições presenciais para a 96ª São Silvestre continuarão válidas automaticamente para 31/12/2021.

Corrida Internacional de São Silvestre

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, promoção da TV Gazeta e organização técnica da Yescom.

As inscrições seguem abertas no site oficial: www.saosilvestre.com.br