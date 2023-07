O certificado digital é cada vez mais importante nos dias de hoje, pois além de melhorar a segurança digital de um negócio, ele simplifica muitos processos que antes eram trabalhosos e demorados. Mas afinal, quem precisa ter um certificado digital? Como as empresas e os seus negócios se beneficiam com isso?

Neste artigo, você vai conhecer mais sobre o certificado digital e entender como ele pode ajudar sua empresa a obter mais segurança, simplificar processos e reduzir custos.

O que é o certificado digital?

O certificado digital é um emissor de segurança digital que fornece garantia de autenticidade às mensagens de dados, documentos e processos enviados eletronicamente. Trata-se de um certificado de assinatura digital que é emitido por uma autoridade certificadora, como o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), e utiliza tecnologia de criptografia de chave pública para garantir a segurança das transações eletrônicas.O portal do governo Gov.br, assim como outras diversas empresas especializadas nesta área como a urcompany, emitem o certificado digital aos seus clientes de maneira rápida e desburocratizada, sem precisar se deslocar do conforto da sua casa ou escritório.

Quem precisa de um certificado digital?

O certificado digital é um documento necessário para qualquer pessoa jurídica que deseja emitir notas fiscais eletrônicas (NF-e), realizar operações bancárias, acessar e-mails e demais serviços online, pois garante autenticidade aos procedimentos virtuais.

Além disso, o certificado digital é uma boa opção para aqueles que desejam proporcionar mais segurança aos seus clientes, pois a emissão deste documento é necessária para a realização de transações relacionadas à venda, compra, faturamento, contratação e demais processos comerciais.

Como as empresas se beneficiam com o certificado digital?

O certificado digital traz inúmeros benefícios às empresas, pois agiliza processos e facilita a emissão de documentos de forma segura.

Com ele, as empresas conseguem efetuar transações com mais rapidez, segurança e com menor custo financeiro, já que nem todos os documentos são necessários para a realização das operações. Além disso, o certificado digital pode ser usado para receber ou assinar documentos digitais, sem a necessidade de se dirigir ao local.

Tudo isso é possível, pois o certificado mantém uma série de documentos importantes e identifica as pessoas como seres humanos. Isso significa que o certificado digital garante a autenticidade de cada documento e processo e, portanto, aumenta o nível de segurança para as empresas.

Como era o procedimento antes de existir o certificado digital?

Antes do certificado digital, o procedimento era mais burocrático e exigia a presença física de um funcionário da empresa para assinar os documentos. O processo era mais demorado e suscetível a erros, uma vez que tudo era feito manualmente. Com o advento do certificado digital, esse procedimento foi simplificado e agilizado, pois basta que um representante da empresa faça a validação do documento online. Assim, há menos chances de erros e o processo é muito mais rápido.

Qual é o valor de um certificado digital?

Os preços do certificado digital variam conforme o tipo de certificado e a autoridade certificadora escolhida. Em 2023, um Certificado Digital A1 para pessoa física custa, em média, R$ 153 no Serpro e R$ 218 para pessoa jurídica, com validade de 1 ano. Já o A3, R$ 206 com validade de 3 anos e R$ 335 com validade para 5 anos para pessoas físicas. Para a pessoa jurídica, o valor é de R$ 302 para 3 anos e R$ 475 para 5 anos.

O certificado digital é essencial para que as empresas mantenham o seu negócio rodando de forma segura e eficiente. Ele garante autenticidade aos processos virtuais, além de simplificar e agilizar o dia a dia das operações.

Portanto, se você deseja melhorar a segurança da sua empresa e tornar seus processos mais ágeis, converse com um contador e saiba mais a respeito do certificado digital.

