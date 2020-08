A importadora Grand Cru está em festa, assim como a vinícola Zuccardi que levou mais uma vez, o prêmio de “A melhor vinícola da América do Sul” e “A melhor vinícola do mundo”, na edição 2020 do World’s Best Vineyards. Proeza já conquistada ano passado.

Sebastian Zuccardi é neto do fundador da vinícola e o enólogo que assina todos os bem sucedidos projetos da vinícola de sua família. Tanto que recebeu o título de Melhor Enólogo pelo Guia Descorchados 2019. E, para completar, celebra a pontuação de um de seus vinhos, o Zuccardi Finca Piedra Infinita 2016, que levou 100 pontos do crítico americano Robert Parker.

Sebastián Zuccardi

Zuccardi é uma das mais importantes vinícolas argentinas, com a qualidade dos vinhos largamente reconhecida. Esta importância no desenvolvimento da região foi reconhecida pela imprensa internacional em várias oportunidades, como por exemplo, quando a Decanter Magazine, influente publicação inglesa, destacou Sebastián Zuccardi como o melhor enólogo da América do Sul. “Estamos muitíssimo felizes por mais essa conquista. Um trabalho feito em equipe que contempla as vinhas, o turismo, a gastronomia, cultura e história de uma região. Vamos trabalhar muito para manter esse padrão e melhorar ainda mais”, comemorou Sebastian.

Zuccardi

Com vinhas espalhadas por todo o Vale de Uco e também em outras localidades na província de Mendoza, a Zuccardi se beneficia de diferentes tipos de solo e altitudes, que criam microclimas diversos e propiciam distintos terroirs, todos muito bem representados nas diferentes linhas do portfólio da Zuccardi. Então, assim que for possível voltar ao “velho normal” e fazer turismo pelas vinícolas do mundo, prepare o passaporte e coloque a vinícola no roteiro da viagem!

Vinhos da Zuccardi na Grand Cru

Concreto: o nome do vinho – Concreto – não foi dado à toa. Trata-se de um 100% Malbec, originado no vinhedo da Zuccardi chamado Piedra Inifita, muito rochoso e com rico depósito de material calcário. O vinho foi fermentado em tanques de concreto apenas com leveduras indígenas. Depois de pronto, o vinho estagiou também em tanques de concreto, sem nunca ter visto qualquer carvalho.

José Zuccardi: feito a partir de um corte de 90% Malbec e 10% de Cabernet Sauvignon, este vinho foi uma homenagem do enólogo Sebastián Zuccardi a seu pai. De acordo com o jovem enólogo, que levou o primeiro lugar no prêmio de Melhores Enólogos da América do Sul pela Decanter Magazine, o vinho representa a história de busca e superação de seu pai pelo vinho que melhor expressasse a região de Mendoza.

Zuccardi Piedra Infinita: localizado no Vale do Uco, mais especificamente em Paraje Altamira, o vinhedo do Piedra Infinita é um dos mais importantes da Zuccardi. Isso porque o solo, riquíssimo em calcário – com elevado conteúdo de pedras grandes cobertas de carbonato de cálcio -, dá origem a vinhos especiais. Depois de nascer nesse cenário único, este 100% Malbec, fermentado em tanques de concreto apenas com leveduras nativas, estagiou em carvalho, resultando em um tinto de grande estrutura, boa acidez e mineralidade.

