COOP é homenageada como personalidade do setor varejista

A rede de varejo Coop foi uma das 28 empresas homenageadas com o Certificado Legislativo – Excelência no Varejo, proposto pelo vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Santo André, Rodolfo Donetti.

A iniciativa teve a finalidade de reconhecer os supermercados e as indústrias do segmento varejista do ABC pela excelência do seu trabalho e pelo importante papel para o desenvolvimento econômico. “Essas empresas além de gerar emprego, contribuem para a melhoria de vida de muitas pessoas em vulnerabilidade através de suas ações de responsabilidade social”, destacou o vereador.

Para o diretor Comercial de Supermercado Coop, Marcel Amati, receber o certificado foi uma grande honraria e a Coop ser reconhecida pela excelência no atendimento aos seus cooperados e clientes é resultado do trabalho em equipe dos colaboradores. “Um bom exemplo de todo esse empenho foi durante a pandemia. Embora todos estivéssemos assustados com a doença, o trabalho foi realizado com total comprometimento e continuaremos nos esforçando para gerar emprego e beneficiando as comunidades no nosso entorno”, destacou o executivo.

Certificado Legislativo – Excelência no Varejo

Como o prêmio também foi estendido aos colaboradores das empresas homenageadas, o diretor Marcel Amati esteve acompanhado na solenidade pelos gerentes comerciais Franz Zimmerhansl, Marcos Rodrigues, Diana Santos, e pelo gerente de Supply Chain, Henrique Douglas Barbosa.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 72 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

