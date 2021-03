Tembici lança liberação de bicicletas por QR Code no Bike Sampa

A Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, anuncia nesta quinta-feira (04), o lançamento de funcionalidade no Bike Sampa: a liberação de todas as bicicletas do sistema por meio de QR Code. A atualização casa com os novos hábitos de cuidados pessoais exigidos durante a pandemia, uma vez que o usuário não precisa digitar os códigos no dock das estações para destravar a bicicleta, basta aproximar o celular, evitando contato com o equipamento.

Nas praças em que a função já foi implementada, os resultados são extremamente positivos: no Bike PE, 60% dos desbloqueios já são por QR Code e no Bike Rio, que conta com a funcionalidade há pouco mais de um mês, já supera 42%. A novidade está disponível na plataforma Android e iOS.

“Nossos investimentos em tecnologia estão a todo vapor e não temos dúvidas que o novo sistema de liberação vai potencializar a praticidade e segurança do uso das bikes, assim como já tem acontecido nas praças que já possuem a função. O Bike Sampa tem papel fundamental a cidade e nas demais praças em que está presente, pois contribui significativamente para a diminuição de emissão de CO² – em 2020 foram mais de 816 toneladas economizadas, somente na capital paulistana – e construção de cidades mais inteligentes, com trânsito funcional e qualidade de vida para as pessoas”, comenta Nicole Barbieri, Gerente Regional da Tembici.

Alinhado às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda a bicicleta como principal modal de transporte neste período de pandemia, a Tembici reforçou a higienização de todas as bikes e estações. Além da limpeza diária com álcool 70%, ainda no centro de operações da empresa, todas as bikes são lavadas com cloro diluído em água. Mesmo com a limpeza recorrente, a Tembici recomenda que os usuários também apliquem álcool em gel 70% nas mãos antes e depois de utilizar as bicicletas, além de fazer uso de máscara.

A Tembici é a empresa líder de micromobilidade na América Latina, responsável por mais de 50 milhões de deslocamentos com bicicletas nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Porto Alegre, além de Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.

Considerada uma das startups mais promissoras e inovadoras do país, pela lista das 100 Startups to Watch (2020), ao longo dos últimos anos a empresa acompanhou o aquecimento do setor de micromobilidade no mundo e, devido ao seu modelo de negócio e qualidade do produto, registra crescimento sólido e contribui diretamente para consolidar a bicicleta como um modal de transporte nas cidades em que atua.