Dicas para cuidar de sutiã branco

As lingeries brancas são lindas e adoradas pelas mulheres, porém muitas ficam na dúvida de comprar sutiãs e calcinhas dessa cor por ser fácil de apresentar sujeira e não saber como manter a cor branquinha por muito tempo.

Uma coisa que se deve saber é que qualquer tipo de lingerie já são peças delicadas, mas as brancas requerem mais cuidados ainda, para sua cor e qualidade de material seja bem conservada por um bom tempo, e, veremos os devidos cuidados a serem tomados com sutiãs brancos a seguir.

Guarde seus sutiãs brancos corretamente

Como sutiãs brancos, sejam modelos lisos ou sutiãs de renda precisam de um certo cuidado a mais. Quando se trata dessas peças brancas, saiba que é recomendado guardar em lugares ventilados, sem umidade, evitando o aparecimento de mofo, que pode danificar todo o tecido da peça, além de comprometer a beleza que traz uma lingerie branca.

Evite guardar em caixas muito fechadas ou em sacolas plásticas, que podem manchar facilmente o tecido branco de sua peça.

Cuidado ao lavar

Para lavar seus sutiãs brancos ou calcinhas, opte por sabão neutro ou sabão de coco, produtos sem coloração, prevenindo que o produto manche o tecido, já que é tão delicado.

Não se deve utilizar cloro, ou produtos tira manchas, pois o tecido branco é mais delicado que os tecidos das demais cores, e tais produtos mais fortes podem danificá-lo, fazendo com que dure muito menos tempo que o previsto.

Secagem com cuidado

Na hora de secar seu sutiã branco, lembre-se de colocar sempre na sombra, pois o sol com o tempo, pode vir a danificar a qualidade do tecido da peça, além de deixar a cor meio amarelada. Seguindo esses passos, você vai garantir uma lingerie branca sempre bonita e sofisticada, com qualidade em seu material por muito mais tempo.

Imagem de Mylene2401 por Pixabay