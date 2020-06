Nova tecnologia facilita o processo de rastreio da carga

Um dos maiores desafios da cabotagem brasileira têm sido a implementação de novas tecnologias que estejam alinhadas à complexa regulamentação do segmento e que possam otimizar as operações oferecendo mais agilidade e transparência ao mercado. Diante desse desafio, a Aliança Navegação e Logística anuncia o lançamento da nova versão do Portal Cabotagem, uma plataforma exclusiva que permite o gerenciamento de todo o processo da cabotagem por meio de uma plataforma simples e intuitiva.

Um dos destaques da tecnologia é a autonomia oferecida aos clientes que podem buscar, de qualquer lugar e a qualquer momento, informações sobre trechos disponíveis, bookings, programação de navios, cotação, fechamento de propostas comerciais e controle on-line da contratação.



Com o objetivo de contribuir com a construção de um mercado ainda mais digitalizado e automatizado, a Aliança integrou ao Portal Cabotagem uma tecnologia avançada de rastreio da carga via satélite. A novidade permitirá que os clientes da empresa monitorem o status de transporte da carga e acompanhem o seu percurso em tempo real, seja terrestre ou marítimo, permitindo assim um maior controle sobre o prazo de recebimento.



Para facilitar ainda mais o processo de rastreio da carga, a busca poderá ser feita de forma simples, utilizando apenas o número da nota fiscal ou código de referência do cliente, além do número do contêiner, booking ou conhecimento eletrônico. A tecnologia está disponível para 95% do território brasileiro com a previsão de atender 100% do país até o final de 2020, período em que será adicionada a cidade de Manaus.



Outra novidade, que se tornou crucial e tem ganhado força por conta do atual cenário de quarentena e combate ao coronavírus, é a solução de gestão da documentação de forma automatizada e 100% on-line. Desde o mês de maio, os antigos canhotos de papel deram espaço à versão digital dos documentos que podem ser validados com apenas um clique. A nova tecnologia permite a gestão on-line de diversos documentos, por exemplo, o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e os Certificados de Origem, evitando assim a necessidade de contato físico entre os profissionais, além de contribuir com o meio ambiente.



Para Jaime Batista, head de vendas da Aliança Navegação e Logística, os investimentos em inovações e automatização da operação garantem mais autonomia aos clientes com informações na palma da mão, além de fomentarem o desenvolvimento do segmento. “Há um grande debate no mercado de cabotagem sobre a importância de tornar as operações mais digitalizadas e o atual cenário de quarentena certamente irá contribuir com o avanço desse tema”, diz Jaime.



A regulamentação do setor já permite a gestão on-line de toda a documentação, mas é necessário que haja um acordo formal entre as partes, cliente e fornecedor. Para Jaime, a maior dificuldade para a implementação dessa mudança estava na aceitação do mercado de utilizar um novo método que dispensasse o trânsito físico de papéis, prática que vigora desde a década de 1960 e que grande parte das empresas estava habituada. A digitalização representa uma quebra de paradigma num setor altamente burocrático. “Chegamos a um momento em que é preciso mudar o mindset e incorporar no setor tecnologias que facilitem o desenvolvimento do mercado e que já fazem parte da vida das pessoas. Isso se torna ainda mais acentuado quando precisamos minimizar a interação humana”, finaliza Jaime.

Portal Cabotagem

A nova versão do Portal Cabotagem já está disponível para o mercado e pode ser acessada por meio do link: https://www.portalcabotagem.com.br.

Aliança Navegação e Logística

A Aliança, empresa líder de mercado na cabotagem, possui uma ampla carteira de serviços para transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário, sendo responsável pelo atendimento de clientes em praticamente todos os segmentos do mercado. No ano passado, teve um faturamento superior a R$ 2,8 bilhões e movimentou 420 mil contêineres.

Além da cabotagem na costa brasileira, a Aliança também atua nos principais portos do Mercosul. A empresa hoje conta com 15 navios em operação, com amplo atendimento nos principais portos, da Patagônia, Argentina até Manaus, e um total de 115 escalas mensais.