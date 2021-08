Suzano vende 2,8 milhões de toneladas de celulose e papéis no segundo trimestre de 2021

Forte ritmo de vendas contribui para contínua queda do endividamento da companhia

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, comercializou 2,8 milhões de toneladas de celulose e diferentes tipos de papéis ao longo do segundo trimestre de 2021. Os dados constam no balanço trimestral da companhia, a maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina.

Celulose

As vendas de celulose alcançaram 2,5 milhões de toneladas entre abril e junho. A celulose é a matéria-prima utilizada na fabricação de papéis sanitários, embalagens, fraldas, máscaras e papéis de imprimir e escrever em geral, entre outros produtos essenciais para o dia a dia das pessoas. No segmento de papéis, as vendas atingiram 296 mil toneladas.

Papéis

A receita líquida da empresa totalizou R$ 9,8 bilhões, o maior resultado trimestral desde a constituição da Suzano S.A., em janeiro de 2019. A companhia opera 11 fábricas no Brasil, incluindo as unidades de Jacareí (SP), Limeira (SP), Rio Verde (SP) e Suzano (SP), onde são produzidos celulose, papel, eucafluff e lignina.

Outro destaque positivo do trimestre foi a retração no nível de endividamento da empresa. A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado caiu de 3,8 vezes em dólar ao final de março para 3,3 vezes ao final de junho.

“Os números alcançados no segundo trimestre evidenciam, mais uma vez, a robustez financeira da Suzano e mostram que a companhia tem construído, ao longo dos últimos trimestres, as condições necessárias para viabilizar a instalação de uma nova fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul”, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka. O andamento do projeto, anunciado em maio deste ano, ainda está sujeito ao cumprimento de condições precedentes.

A desalavancagem da Suzano ocorre mesmo diante do maior volume de investimentos da empresa. Apenas no segundo trimestre, os desembolsos em projetos de manutenção, expansão e outros totalizaram R$ 1,3 bilhão. Ao longo do período, a Suzano realizou paradas programadas nas Unidades Aracruz (ES) e Limeira (SP). A partir dessas unidades, além das outras nove fábricas da companhia, a Suzano abastece cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. A previsão da empresa é investir R$ 6,2 bilhões em 2021, montante 48% superior ao total desembolsado no ano passado.

