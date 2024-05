Cruz Vermelha em São José dos Campos participa da mobilização em prol do RS

A filial municipal da Cruz Vermelha Brasileira em São José dos Campos participa da campanha humanitária em prol das pessoas do Rio Grande do Sul. O objetivo é fornecer informações e orientações sobre a maneira mais eficiente e segura para as doações chegarem ao destino final.

A entidade orienta que prioritariamente seja realizada doação em dinheiro para o PIX da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul por intermédio da chave doacao@cvbrs.org.br

De acordo com Marcos Limão, advogado da CVB em São José dos Campos, caso haja necessidade de envio de mantimentos, a prioridade atual é de água e produtos de higiene e limpeza.

“Por questão de infraestrutura e logística, as pessoas que estão arrecadando poderão utilizar o canal oficial da Cruz Vermelha de São Paulo com a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul para enviar seus mantimentos. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco”, informou.

Rio Grande do Sul

Segundo Limão, a filial estadual do Rio Grande do Sul é que está na linha de frente da instituição na ajuda direta à população, responsável por receber e distribuir as doações para as pessoas necessitadas. “Contamos com a ajuda de todos numa grande corrente de solidariedade”, afirma.

Cruz Vermelha Brasileira em São José dos Campos

Informações pelo telefone (11) 91632-1522 e @cruzvermelhasjc (insta).

vale