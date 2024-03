O Boticário apresenta projeto de perfumaria a granel com tecnologia inédita na América Latina

Loja do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, vai hospedar o piloto da iniciativa que conta com tecnologia exclusiva para incentivar o descarte correto dos frascos de vidro

O Boticário, marca de beleza mais amada do Brasil*, iniciou um projeto-piloto de venda a granel de um dos clássicos do portfólio de perfumaria feminina, o Floratta Blue. A ação, que materializa uma atuação da marca ainda mais próxima à conscientização dos consumidores sobre o descarte consciente e garante a circularidade das embalagens de vidro pós-consumo, ocorre até maio de 2024, na unidade do Barra Shopping, localizada no Rio de Janeiro.

Projeto-piloto de venda a granel

A mecânica convida o consumidor a protagonizar sua parte na cadeia de logística reversa, levando uma embalagem vazia de qualquer fragrância do Boticário. Na loja, ele pode escolher entre as volumetrias de 50ml e 75ml de Floratta Blue, que será abastecida na hora em um novo frasco, enquanto o item trazido será direcionado ao Boti Recicla, maior programa de logística reversa do país em pontos de coleta. Além de contribuir diretamente com a destinação correta dos resíduos, o participante também ganha 20% de desconto na compra.

A loja física do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, vai hospedar o piloto do projeto, com objetivo de incentivar o descarte correto dos frascos de vidro, que conta com uma solução da Aptar Beauty, licenciada exclusiva na América Latina da tecnologia RT-Plug da Techniplast. A substituição da embalagem do consumidor por uma nova ocorre, pois, de acordo com legislação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não é permitido usar a mesma embalagem trazida pelo consumidor para refilar o conteúdo.

Para Gustavo Dieamant, Diretor Executivo de P&D do Grupo Boticário, o potencial deste projeto pode criar novos caminhos para a construção de um mercado de beleza nacional cada vez mais sustentável. “Estamos sempre em busca de novas soluções, já que a agenda de ESG faz parte do nosso DNA de ponta a ponta: do desenvolvimento de uma formulação à logística reversa. O projeto de perfumaria a granel, utilizando uma tecnologia pioneira no mercado nacional e em toda a América Latina, é uma aposta inovadora e alinhada ao nosso compromisso de redução de impacto socioambiental, neste caso, acerca da perfumaria – que representa nossa principal categoria de produtos”, explica.

Floratta Blue

A demanda e performance da estação de fracionamento de Floratta Blue servirão como base para futuras ações da marca que, após os seis meses de execução, vai avaliar a expansão do projeto para outras cidades do Brasil e ampliação do portfólio de fragrâncias disponíveis neste formato.

Criando uma beleza cada vez mais sustentável

As embalagens recolhidas na loja do Barra Shopping passarão por um processo de trituração e serão destinadas às cooperativas do Boti Recicla. Dessa forma, podem ser reaproveitadas pela marca para diversos fins, como a produção de mobiliários e decorações para lojas ou até mesmo construção de lojas sustentáveis.

A iniciativa contribui para uma dinâmica que incentiva a devolução das embalagens usadas para reciclagem e é um dos principais compromissos assumidos pelo Boticário: mapear e solucionar 150% de todo o resíduo sólido gerado pela própria cadeia até 2030.

Para a marca, transformar o cenário atual, em que o Brasil descarta cerca de 2,4 milhões de toneladas de lixo de forma irregular por ano, é um pilar importante. O vidro, que é utilizado em quase todas as embalagens de fragrâncias do portfólio, possui baixo valor comercial para os responsáveis pela coleta, por isso, Boticário desenvolve, a cada ano, ações que levam em direção a um futuro mais limpo.

“Esse projeto-piloto faz parte da nossa missão como marca: aplicar, na prática, os 3Rs da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar. Além de ser motivador para o consumidor, nós conseguimos fazer a destinação correta do resíduo para a reciclagem que, nesse caso, é o vidro – um material que na maioria das vezes não é coletado da maneira correta”, acrescenta Gustavo.

A redução de impacto por meio do uso dos refis é um tema tratado de forma consistente há décadas, por isso, para além da ação, o Boticário disponibiliza estações de devolução de qualquer embalagem usada para a reciclagem em suas lojas, buscando um consumo ecológico desde a compra até o ciclo final do recipiente.

“O frasco e as válvulas são componentes 100% recicláveis, mas no Brasil, este processo de reciclagem não costuma ser realizado pelas cooperativas brasileiras, devido à dificuldade de separação dos materiais que os compõem. Com a devolução da embalagem vazia, conseguimos dar continuidade no ciclo de reciclagem e a reutilização de materiais descartados mediante ao engajamento do consumidor na ação”, finaliza o executivo.

O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas com o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla. Além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realiza testes em animais. Fontes:

*Kantar, LinkQ On-line, maio de 2022. **ABF (Associação Brasileira de Franchising). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2022.