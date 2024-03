BWT é uma das operadoras que mais vende resorts no Brasil

A empresa recebe o Awards Resorts e consolida sua expertise no segmento

Na noite desta segunda-feira, 4 de março, um público seleto participou da entrega do Awards Resorts, promovido pela Resorts Brasil. A associação que representa o setor no Brasil condecorou as empresas com melhor desempenho em vendas de diárias no ano de 2023. A BWT Operadora foi reconhecida como um dos grandes clientes do período.

Resorts Brasil

“Esta homenagem comprova nossa expertise em vendas de resorts, produto responsável por uma grande fatia dos nossos resultados anuais. Temos uma equipe de especialistas focada em atender todas as demandas e necessidades para que os agentes vendam esse produto com excelência. E este prêmio coroa nossos esforços”, comemorou Gabriel Cordeiro, diretor geral da BWT Operadora.

A cerimônia foi dividida em homenagens e premiações. Quem representou a BWT Operadora foi Marcelo Carvalho, gerente de vendas BWT Joinville. “É uma honra participar deste evento e receber essa homenagem que significa nossos esforços reconhecidos”, afirmou.

Awards Resorts

O Awards Resorts é promovido pela Resorts Brasil e seus associados. Este é o primeiro ano do prêmio cujo objetivo é estreitar a relação entre os vendedores e associados e estimular a expansão de vendas em 2024.

BWT Operadora

Desde 2011, oferece pacotes de viagens, hospedagens e outros produtos turísticos para agências e agentes de viagens. Com escritórios em todo o país, a BWT está entre as cinco maiores operadoras de turismo do Brasil e se destaca pelo atendimento e diversidade de produtos. Seus pilares são a credibilidade conquistada junto ao trade turístico, a inovação e a sustentabilidade. Mais informações no site da operadora.