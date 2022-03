COOP Drogaria firma parceria com a KINTO Share, empresa de mobilidade da Toyota

Promover a conveniência aos seus cooperados e clientes faz parte da marca Coop e, seguindo esse compromisso, a Coop Drogaria acaba de firmar parceria com a KINTO Share, empresa de mobilidade da Toyota.

Desde a última sexta-feira (11 de março), os clientes Coop podem alugar um Corolla Híbrido Flex por meio da plataforma de compartilhamento de veículos KINTO Share a partir de uma estação localizada na unidade João Ramalho da Coop Drogaria, localizada na avenida João Ramalho, 248 – Centro, Santo André.

O serviço pode ser solicitado por qualquer público, sem restrição, por horas ou dias, os valores são calculados pelo aplicativo e a chave deverá ser retirada e entregue na cafeteria da drogaria. Esta é a primeira vez que o serviço KINTO Share está disponível fora de uma concessionária Toyota.

Coop Drogaria

“A parceria com a Coop Drogaria é muito importante para nós porque representa o início de um novo capítulo em nossa jornada de mobilidade”, comenta Roger Armellini, diretor comercial da KINTO e de mobilidade da Toyota do Brasil.

“O novo serviço visa agregar ainda mais conveniência e comodidade aos clientes, além de reforçar o nosso compromisso com a sustentabilidade, ao disponibilizarmos a locação de um carro eletrificado, como o Corolla Híbrido, que é menos poluente”, destaca Gustavo Maldi Ramos, diretor executivo do Negócio Drogaria Coop.

Entre os benefícios oferecidos pela plataforma KINTO Share está a facilidade, pois basta cadastrar os dados e fazer a reserva diretamente no seu smartphone. Já estão inclusos no valor da tarifa o seguro, o suporte 24 horas por dia nos 7 dias da semana e assistência em viagem.

KINTO

A KINTO é uma empresa de presença global que busca oferecer à sociedade soluções completas de mobilidade para as mais variadas necessidades para empresas ou pessoas físicas. A marca já possui três serviços disponíveis atualmente no Brasil – KINTO One Fleet, de gestão de frotas corporativas; KINTO One Personal, de assinatura de veículos para pessoa física e o KINTO Share, de compartilhamento de veículos.

Coop

A Coop possui atualmente mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br